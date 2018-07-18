Источник: ракета "Авангард" получит жаропрочный титановый корпус
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Новейшая гиперзвуковая ракета с ядерной силовой установкой "Авангард" получит жаропрочный титановый корпус, его разработка ведется сегодня в НПО "Машиностроения", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"НПО "Машиностроения" ведет работу по определению прочностных характеристик новых титановых сплавов в условиях высокого нагрева. Эти исследования нужны для разработки корпусов новейших гиперзвуковых ракет, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард", - сказал собеседник агентства.
Также предприятие разрабатывает сегодня гиперзвуковую ракету "Циркон", которой будут вооружать атомные подводные лодки пятого поколения "Хаски". По данным их открытых источников, предполагаемая скорость ракеты составляет 4-6 махов.
Как пояснил РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский, разрабатываемые сегодня в России титановые сплавы предназначены для гиперзвуковых ракет со скоростью пять чисел Маха и более, полученные решения будут применяться не только на разработках НПО "Машиностроения".
"Речь идет о ракетах, способных развивать скорость от пяти махов и более, для них и создаются эти сплавы. Помимо "Авангарда" эта разработка нужна и для корпуса маневрирующего боевого блока ракеты "Сармат". При этом на этих ракетах применение новых сплавов не ограничивается - есть и другие проекты, которые пока публично не представлялись", - сказал собеседник агентства.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая перед федеральным собранием, заявил, что в РФ создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.
Впоследствии вице-премьер РФ Юрий Борисов, который на тот момент занимал пост замминистра обороны, заявил, что военное ведомство подписало контракт на серийное производство первой партии "Авангардов".
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12 лет назад https://viam.ru/public/files/2006/2006-204686.pdf Падение прочности на десятки % минимум при 873К по сравнению с 300К, к примеру ВТ-36 с . Скандий тут вряд ли серьёзно поможет, он больше для алюминий-литиевых, прочность и жаростойкость если вовсе применимо к алюминиевым повышать может.
Интерметаллидный альфа-орто даёт при 650С 1ГПа но никак как лучшие и весьма тяжёлые сплавы 1700К.
В 1991 придумал двигатель так там температура работая 1750С и выше - никакие металлы не держат долго, трение сухая смазка сгорела бы любая.
что при 950К и выше титановые сплавы не особо то и прочные.
Наверно о покрытии из карбида титана речь идет. Но корреспондент уловил волшебное слово титан.
Наверно о покрытии из карбида титана речь идет. Но корреспондент уловил волшебное слово титан.
ещё навЕрнее написали то, что можно написать. Могли не написать про дополнительные слои обшивки, про систему охлаждения и всякие "на-на" добавки.
вот тут дядька рассказывает интересное про всякое сложное в схожей теме:
https://www.youtube.com/watch?v=PXnpsSPtWZY&list=PL3u-rqFyLo2Ayb4Xg-vxSCT12E96UhU67
при 950К и выше титановые сплавы не особо то и прочныеВсе зависит от структуры.
Так алюминий плавится при 560 - 640 цельсия, а вот пеноалюминий выдерживает уже 1400 градусов!
Плюс 800 градусов к жаростойкости!
Боюсь представить себе как изменяется свойства пенотитана или его сплава.
(не нашел поиском никакого упоминания такого материала что очень странно)
Кроме того поры внутри материала позволяют создать еще и систему охлаждения, пустив там какой ни будь хладогент.
поры внутри материала позволяют создать еще и систему охлаждения, пустив там какой ни будь хладогент.Пена нет - пузырьки пены изолированы. Губка - позволяет.
Пена нет - пузырьки пены изолированы. Губка - позволяетНу там все металлы с пустотами называются пенометаллами - а губка там или пена уже не важно.
При разных технологиях можно получать как один так и другой вариант.
(ну и никто не мешает там лазером дырочки или каналы насверлить)
(ну и никто не мешает там лазером дырочки или каналы насверлить)Это многократно повысит стоимость таких деталей, по сравнению с теми которые получают сразу в процессе отливки.
Это многократно повысит стоимость таких деталейКакая там стоимость лазерной резки?
Копейки - по цене электричества.
Так за две точки лазерной сварки брали цену равную стоимости новой...Ну Вы сравнили.
Вы еще сравните цены в дорогих бутиках и на китайских сайтах.
Там с Вас взяли за обслуживание и "ручной труд" - сама сварки им обошлась в ничего.
Активное охлаждение никто не отменял и углеводороды тут, особенно керосин, малопригодны при длительном применении. Кроме того, есть принципиально иные подходы к вопросу охлаждения, не всегда правильно ставить теплоизоляционную плитку и делать пирог.
Новейшая гиперзвуковая ракета с ядерной силовой установкой "Авангард" получит жаропрочный титановый корпус, его разработка ведется сегодня в НПО "Машиностроения", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.А на испытаниях "Авангард" с каким корпусом, по мнению "источников", летал? :)
Помимо "Авангарда" эта разработка нужна и для корпуса маневрирующего боевого блока ракеты "Сармат".На "Сармате" маневрирующими боевыми блоками будут те же "Авангарды", что и на модернизированных УР-100Н УТТХ.
Впоследствии вице-премьер РФ Юрий Борисов, который на тот момент занимал пост замминистра обороны, заявил, что военное ведомство подписало контракт на серийное производство первой партии "Авангардов".Раз боевые блоки 15Ю71 уже в серию запускают, значит новые сплавы могут быть применены только на их модернизированных версиях после завершения всех положенных испытаний.