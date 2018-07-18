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18.07.2018
РИА Новости

Источник: ракета "Авангард" получит жаропрочный титановый корпус

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Гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс "Авангард"
Гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс "Авангард".
Источник: © Минобороны РФ

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Новейшая гиперзвуковая ракета с ядерной силовой установкой "Авангард" получит жаропрочный титановый корпус, его разработка ведется сегодня в НПО "Машиностроения", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"НПО "Машиностроения" ведет работу по определению прочностных характеристик новых титановых сплавов в условиях высокого нагрева. Эти исследования нужны для разработки корпусов новейших гиперзвуковых ракет, в том числе межконтинентальной баллистической ракеты "Авангард", - сказал собеседник агентства.

Также предприятие разрабатывает сегодня гиперзвуковую ракету "Циркон", которой будут вооружать атомные подводные лодки пятого поколения "Хаски". По данным их открытых источников, предполагаемая скорость ракеты составляет 4-6 махов.

Как пояснил РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский, разрабатываемые сегодня в России титановые сплавы предназначены для гиперзвуковых ракет со скоростью пять чисел Маха и более, полученные решения будут применяться не только на разработках НПО "Машиностроения".

"Речь идет о ракетах, способных развивать скорость от пяти махов и более, для них и создаются эти сплавы. Помимо "Авангарда" эта разработка нужна и для корпуса маневрирующего боевого блока ракеты "Сармат". При этом на этих ракетах применение новых сплавов не ограничивается - есть и другие проекты, которые пока публично не представлялись", - сказал собеседник агентства.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая перед федеральным собранием, заявил, что в РФ создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Впоследствии вице-премьер РФ Юрий Борисов, который на тот момент занимал пост замминистра обороны, заявил, что военное ведомство подписало контракт на серийное производство первой партии "Авангардов".

17.07.2018
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Россия
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12 комментариев
№1
18.07.2018 01:19
Вроде как разные ракеты были и Мураховский прекрасно понимает что при 950К и выше титановые сплавы не особо то и прочные.
12 лет назад https://viam.ru/public/files/2006/2006-204686.pdf Падение прочности на десятки % минимум при 873К по сравнению с 300К, к примеру ВТ-36 с . Скандий тут вряд ли серьёзно поможет, он больше для алюминий-литиевых, прочность и жаростойкость если вовсе применимо к алюминиевым повышать может.
Интерметаллидный альфа-орто даёт при 650С 1ГПа но никак как лучшие и весьма тяжёлые сплавы 1700К.
В 1991 придумал двигатель так там температура работая 1750С и выше - никакие металлы не держат долго, трение сухая смазка сгорела бы любая.
0
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№2
18.07.2018 02:34
Цитата, Владислав сообщ. №1
что при 950К и выше титановые сплавы не особо то и прочные.

Наверно о покрытии из карбида титана речь идет. Но корреспондент уловил волшебное слово титан.
+1
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№3
18.07.2018 06:33
Цитата, gvinpin сообщ. №2
Наверно о покрытии из карбида титана речь идет. Но корреспондент уловил волшебное слово титан.

ещё навЕрнее написали то, что можно написать. Могли не написать про дополнительные слои обшивки, про систему охлаждения и всякие "на-на" добавки.

вот тут дядька рассказывает интересное про всякое сложное в схожей теме:
https://www.youtube.com/watch?v=PXnpsSPtWZY&list=PL3u-rqFyLo2Ayb4Xg-vxSCT12E96UhU67
+3
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№4
18.07.2018 09:16
Цитата, Владислав сообщ. №1
при 950К и выше титановые сплавы не особо то и прочные
Все зависит от структуры.
Так алюминий плавится при 560 - 640 цельсия, а вот пеноалюминий выдерживает уже 1400 градусов!
Плюс 800 градусов к жаростойкости!
Боюсь представить себе как изменяется свойства пенотитана или его сплава.
(не нашел поиском никакого упоминания такого материала что очень странно)
Кроме того поры внутри материала позволяют создать еще и систему охлаждения, пустив там какой ни будь хладогент.
+1
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№5
18.07.2018 09:23
Цитата, Андрей_К сообщ. №4
поры внутри материала позволяют создать еще и систему охлаждения, пустив там какой ни будь хладогент.
Пена нет - пузырьки пены изолированы. Губка - позволяет.
+1
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№6
18.07.2018 09:36
Цитата, forumow сообщ. №5
Пена нет - пузырьки пены изолированы. Губка - позволяет
Ну там все металлы с пустотами называются пенометаллами - а губка там или пена уже не важно.
При разных технологиях можно получать как один так и другой вариант.

(ну и никто не мешает там лазером дырочки или каналы насверлить)
0
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№7
18.07.2018 09:50
Цитата, Андрей_К сообщ. №6
(ну и никто не мешает там лазером дырочки или каналы насверлить)
Это многократно повысит стоимость таких деталей, по сравнению с теми которые получают сразу в процессе отливки.
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№8
18.07.2018 10:10
Цитата, forumow сообщ. №7
Это многократно повысит стоимость таких деталей
Какая там стоимость лазерной резки?
Копейки - по цене электричества.
0
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№9
18.07.2018 10:27
Я недавно хотел отдать в ремонт сломанные очки с титановой оправой. Так за две точки лазерной сварки брали цену равную стоимости новой...
0
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№10
18.07.2018 10:42
Цитата, forumow сообщ. №9
Так за две точки лазерной сварки брали цену равную стоимости новой...
Ну Вы сравнили.
Вы еще сравните цены в дорогих бутиках и на китайских сайтах.
Там с Вас взяли за обслуживание и "ручной труд" - сама сварки им обошлась в ничего.
+1
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№11
18.07.2018 12:00
При высоких температурах очень недешёвые и нелёгкие сплавы, ценник от 30тыс руб/кг и выше, работают. В частности в детонационных ПуВРД сталь больше нескольких часов, а на ряде режимов МИНУТ, тем более жаропрочные титановые интерметаллиды не работают НИКАКИЕ, прогорают. Титан при сгорании определённых топлив весьма активен, как алюминий во влажном килороде после нарушения покрытия, покрытие причём не выдерживает изгибов листа, т.е. комплекс вопросов не до конца решённых. Пытался разработать вакуумную изоляционную панель на 2000К поэтому немного знаю вопрос. Плавится начинает даже тугоплавкий металл из-за локальных теплопереносов и отсутствия теплоотвода с другой стороны.
Активное охлаждение никто не отменял и углеводороды тут, особенно керосин, малопригодны при длительном применении. Кроме того, есть принципиально иные подходы к вопросу охлаждения, не всегда правильно ставить теплоизоляционную плитку и делать пирог.
0
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№12
18.07.2018 14:21
Цитата, Владислав сообщ. №11
Новейшая гиперзвуковая ракета с ядерной силовой установкой "Авангард" получит жаропрочный титановый корпус, его разработка ведется сегодня в НПО "Машиностроения", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
А на испытаниях "Авангард" с каким корпусом, по мнению "источников", летал? :)

Цитата, q
Помимо "Авангарда" эта разработка нужна и для корпуса маневрирующего боевого блока ракеты "Сармат".
На "Сармате" маневрирующими боевыми блоками будут те же "Авангарды", что и на модернизированных УР-100Н УТТХ.

Цитата, q
Впоследствии вице-премьер РФ Юрий Борисов, который на тот момент занимал пост замминистра обороны, заявил, что военное ведомство подписало контракт на серийное производство первой партии "Авангардов".
Раз боевые блоки 15Ю71 уже в серию запускают, значит новые сплавы могут быть применены только на их модернизированных версиях после завершения всех положенных испытаний.
+1
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Источник: ракета "Авангард" получит жаропрочный титановый корпус