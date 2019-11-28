Зачем американцам показали гиперзвуковой "Авангард"

Дмитрий Литовкин — о том, какая связь между демонстрацией уникального российского оружия возмездия и существующим уже почти десять лет договором СНВ-3

Российские военные продемонстрировали специалистам США свою новейшую и секретную разработку - гиперзвуковой маневрирующий ядерный блок "Авангард". Как пояснили в Минобороны: "Россия провела показ новейшего вооружения в целях поддержания жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ". Если быть точными, то последнего из российско-американских соглашений в области контроля за вооружениями.

В два раза быстрее, чем Trident

"Авангард" презентовал Владимир Путин в послании Федеральному собранию как сакральный артефакт, способный сохранить баланс ядерного сдерживания между двумя сверхдержавами. Технические характеристики этой системы должны не только обеспечить нам стратегическую стабильность, а в случае возникновения военного конфликта гарантированно нанести абсолютно неприемлемый для противника ущерб.

В мультяшном деморолике, показанном в ходе выступления главы государства, перспективная боеголовка рисовала "змейку" и, словно "блинчик" по воде, "скакала" то в космос, то в плотные слои атмосферы, уверенно обходила позиции противоракет противника и, наконец, атаковала цель. Некоторые позлорадствовали над этим роликом. Хотя специалистам было понятно: в России создано оружие возмездия, аналогов которому нет. Как нет и не предвидится средств противодействия ему.

Владимир Дворкин, бывший начальник 4-го ЦНИИ Минобороны (институт, занимавшийся проблемами развития и применения ядерного оружия), говорит, что американская морская ракета Trident летит до нас 15-20 минут, сухопутный Minuteman III - 25-35. Приблизительно столько же занимает и путешествие в другое полушарие наших баллистических ракет. Этого времени вполне достаточно, чтобы системы противоракетной обороны среагировали и приняли решение на перехват. Гиперзвуковой "Авангард" сокращает это время минимум наполовину. При этом еще и совершает маневры, которые современные системы ПРО просто неспособны просчитать.

Под гиперзвуковым оружием мы подразумеваем летательные аппараты, способные развить скорость в 5-10 Махов (от 6150 до 12 300 км/ч). Наш "Буран" "валился" из космоса в атмосферу на скорости в 25 Махов. Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон", по словам Владимира Путина, имеет скорость 9 Махов и дальность полета более тысячи километров. По самым смелым расчетам, этот полет занимает всего пять минут.

"Изделие 4202"

На Западе о существовании "Авангарда" начали подозревать еще в 2004 году. Тогда Минобороны в рамках учений "Безопасность-2004" провело пуск "неопознанной" ракеты с неизвестным боевым оснащением. Тогдашний начальник Генштаба Юрий Балуевский на красочной пресс-конференции в здании военного ведомства на Знаменке впервые сообщил, что в тренировочном режиме был испытан ударный аппарат с гиперзвуковой скоростью полета, способный на скоростях близких к 10 Махам (11, 5 тыс. км/ч) в любую секунду "вильнуть", непредсказуемо изменив направление полета. "Ни одна система ПРО не способна просчитать такую траекторию и навести на атакующий блок противоракеты", - отметил тогда военачальник.

Эту боеголовку на Западе назвали Yu-71. В России, по некоторым данным, она проходила под индексом "изделие 4202". Во всяком случае, именно так в 2012 году она была названа в новогоднем поздравлении Владимира Путина коллективу НПО машиностроения как одно из важнейших достижений КБ за последние годы.

Брак по расчету

Михаил Горбачев, когда подписал первый разоруженческий договор СНВ-1 с президентом Джорджем Бушем - старшим летом 1991 года, прекрасно понимал, что дело не в сиюминутной "разрядке". В условиях чрезвычайного ослабления СССР он спасал стратегический баланс. Количество ядерных боеголовок и их носителей многократно гарантировало уничтожение всего живого на Земле, но количество не перерастало в качество. Да и содержание этого арсенала стоило огромных затрат.

Последующий период стал временем немыслимой для бывших врагов открытости. Мы обменялись с американцами координатами всех ракетных шахт. Воткинский завод (производитель баллистических ракет "Тополь", "Тополь-М", "Ярс") получил американский ОТК - "отдел технического контроля". Американцы поставили там свой постоянный "блокпост" с рентгеновскими камерами, которые фиксировали, что через проходную вывозят именно ту ракету, что записана в договоре.

Позже они приезжали на позиции, в воинские части, где устанавливали эти машины, и проверяли серийные номера, чтобы удостовериться, что в шахте стоит именно то изделие, что они несколько месяцев назад инспектировали в Воткинске. По такому же принципу они могли "досмотреть" и наши подводные лодки. Любые. Те, на которые поставят "Синеву", и те, что внесены в Книгу рекордов Гиннесса как самые большие, - проекта 941 "Акула". Они и сейчас стоят в Северодвинске с "распахнутыми" крышками ракетных шахт. Это позволяет американским спутникам знать, что корабли демилитаризованы и не представляют угрозы национальной безопасности США.

Точка возврата

В какой-то момент в Америке, похоже, сложилось мнение, что российские стратегические ядерные силы скоро полностью деградируют. Сократятся сами по себе, и настанет тот день, когда гегемонии Вашингтона не будет противостоять ничто. Поэтому к СНВ-3 в США подошли "спустя рукава". Подготовленный специалистами, дипломатами и подписанный президентами Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым в 2010 году, он регулировал только количество ракет и развернутых на них боеголовок. Уже не требовал продолжения обмена данными по создающимся новым ракетным комплексам и предоставления телеметрических данных с их испытаний. На тот момент, как полагали в Америке, в России их просто не было.

Более того, американские специалисты по ядерному оружию Кир Либер и Дэрил Пресс в журнале Foreign Affairs впервые со времен окончания холодной войны открыто заявили о тотальном превосходстве США над Россией в области ядерных вооружений. Эта теория вела к тому, что по ту сторону Атлантики всерьез начали верить в концепцию безответного ядерного удара, который предусматривает уничтожение всех российских ракет и победу в ядерной войне. На этом построена и программа "молниеносного удара" по созданию гиперзвуковых ракет, способных за несколько минут поразить цели в любой точке планеты.

Повод для злорадства у американцев, надо признать, имелся. В 2004 году прошли знаковые для России стратегические командные учения с участием Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Их финалом должен был стать двойной пуск со стратегических подводных ракетоносцев проекта 667 типа "Дельфин" баллистических ракет РСМ-54 "Скиф". Но обе лодки выполнить задачу тогда не смогли.

Морской конфуз не прошел незамеченным. Только на модернизацию кораблей этого типа правительство выделило 5 млрд рублей. А на общее развитие Вооруженных сил было выделено 22 трлн рублей. Результат этой работы, что называется, налицо. Военно-морской флот кроме модернизированных лодок и серьезно улучшенных ракет "Синева" и "Лайнер" получает и новые корабли проекта 955А типа "Борей" с ракетой "Булава". Ракетные войска стратегического назначения стремительно переоснащаются на современные комплексы "Ярс" и в перспективе - на "Сармат". Владимир Путин говорит, что это уже сейчас привело к тому, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах сдерживания достигла 70%.

"Обнуляет ПРО"

Вице-премьер Юрий Борисов как-то сообщил, что скорость "Авангарда" составляет почти 30 Махов. "Практически на этих скоростях ни одна противоракета его не может сбить. Он может маневрировать как по курсу, так и по тангажу, в этом его принципиальное отличие. Практически обнуляется ПРО", - отметил он. Почти 15 лет работы конструкторов, инженеров, испытателей, если вспомнить первое заявление Юрия Балуевского, до создания серийного изделия.

Известно, что первые комплексы в этом году поступят в Домбаровское соединение РВСН в Оренбургской области. Сейчас там стоят 46 тяжелых баллистических ракет Р-36М "Воевода". В перспективе их заменит новый "Сармат". Это прямой наследник "Воеводы". Но с одним важным отличием - новая машина будет в два раза легче. Во-вторых, при сопоставимых боевых качествах превзойдет предшественницу по энергетической эффективности, что позволит поражать цели в любой точке мира. Ну и самое главное, что он будет нести боевой блок "Авангард".

Командующий РВСН Сергей Каракаев как-то отметил, что "возможности такого боевого оснащения были продемонстрированы техническим средствам контроля США". После этого отраслевое издание Janes сделало вывод, что российская разработка будет использована в качестве главного козыря на переговорах России с США по заключению нового договора по ограничению стратегических ядерных вооружений, который должен прийти на смену СНВ-3 - его действие истекает в 2021 году. Продлевать его или заключать новый договор США, похоже, не настроены. Американцы, как и мы, модернизируют свой ядерный щит. На эти цели президент Дональд Трамп выделил $1 трлн. Новая баллистическая ракета на смену Minuteman III должна появиться до 2021 года. Гиперзвуковые ударные средства, как сообщил глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч, появятся к 2022 году.

В таком случае, если перехватить "Авангард" современными средствами ПРО невозможно, то почему скрывать от "партнеров" его облик и технические возможности? Возможно, демонстрация нового российского оружия действительно призвана заставить Вашингтон задуматься о том, что не стоит так легко сдавать в архив последнее соглашение по контролю над стратегическими наступательными вооружениями.