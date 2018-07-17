Польские СМИ рассказали о проблемах с новым ПЗРК Piorun
Польское предприятие Mesko S.A. (входит в состав объединения PGZ) не может поставить Минобороны Польши первую партию из 150 ПЗРК Piorun, из-за неудач, преследовавших комплексы на испытаниях в апреле и июне, пишет газета Rzeczpospolita.
Roman Bosiacki / www.rp.pl
Предприятие уже задолжало военному ведомству более 20 млн. злотых в качестве неустойки за срыв контрактных сроков.
Договор о поставке в войска 420 пусковых установок и 1300 ракет Piorun был заключен в конце 2016 года. Изначально предполагалось, что новый ПЗРК будет лучше американского "Стингера" в виду применения польскими конструкторами "уникальных технических решений".
Однако проведенная на предприятии проверка пришла к выводу, что изделия предприятия Mesko "представляют опасность для жизни и здоровья как работников, так и военнослужащих".
В докладе сообщается, что во время войсковых испытаний при запуске произошел взрыв камеры ракетного двигателя, и лишь по счастливой случайности не сдетонировала боевая часть ракеты. В связи с этим инцидентом была отозвана вся партия.
Проверяющие замерили толщину стенок камеры двигателя и выяснили, что "у камер двенадцати двигателей из 81 (т.е. 15%) стенки оказались тоньше нормы.
Члены комиссии также выяснили, что у заводских контроллеров не хватает соответствующего измерительного оборудования. Все замеры делаются, что называется, "на коленке".
Последующие заводские испытания (в апреле и июне текущего года) также прошли неудачно. Проблемы те же – взрывы камер двигателя. Все дефекты – следствие производственных недостатков. Но не только. Как утверждается в докладе, технологи Mesko более 3 лет не могут создать "эффективную технологию производства камеры двигателя ракеты Piorun и топлива для нее".
По данным газеты, на предприятии начали работу сотрудники Центрального антикоррупционного бюро. Предполагается, что при производстве изделия могли использоваться отбракованные ранее комплектующие.
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
16.07.2018 Проблемы с новым польским переносным зенитным ракетным комплексом Piorun
06.02.2017 От "Грома" до "Удара грома"
12.07.2018 Испытания польского ПЗРК "Перун" снова завершились провалом
30.05.2018 Худший кошмар НАТО: российский Калининград вооружен до зубов
16.02.2018 Польские Ми-24. Модернизация лучше со всех сторон
04.12.2017 Первый польский корабль XXI века
01.12.2017 США одобрили продажу Польше компонентов РСЗО HIMARS – DSCA
01.11.2017 Пять крупнейших закупок литовской армии после аннексии Крыма