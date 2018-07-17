Польские СМИ рассказали о проблемах с новым ПЗРК Piorun

Польское предприятие Mesko S.A. (входит в состав объединения PGZ) не может поставить Минобороны Польши первую партию из 150 ПЗРК Piorun, из-за неудач, преследовавших комплексы на испытаниях в апреле и июне, пишет газета Rzeczpospolita.

Roman Bosiacki / www.rp.pl

Предприятие уже задолжало военному ведомству более 20 млн. злотых в качестве неустойки за срыв контрактных сроков.

Договор о поставке в войска 420 пусковых установок и 1300 ракет Piorun был заключен в конце 2016 года. Изначально предполагалось, что новый ПЗРК будет лучше американского "Стингера" в виду применения польскими конструкторами "уникальных технических решений".

Однако проведенная на предприятии проверка пришла к выводу, что изделия предприятия Mesko "представляют опасность для жизни и здоровья как работников, так и военнослужащих".

В докладе сообщается, что во время войсковых испытаний при запуске произошел взрыв камеры ракетного двигателя, и лишь по счастливой случайности не сдетонировала боевая часть ракеты. В связи с этим инцидентом была отозвана вся партия.

Проверяющие замерили толщину стенок камеры двигателя и выяснили, что "у камер двенадцати двигателей из 81 (т.е. 15%) стенки оказались тоньше нормы.

Члены комиссии также выяснили, что у заводских контроллеров не хватает соответствующего измерительного оборудования. Все замеры делаются, что называется, "на коленке".

Последующие заводские испытания (в апреле и июне текущего года) также прошли неудачно. Проблемы те же – взрывы камер двигателя. Все дефекты – следствие производственных недостатков. Но не только. Как утверждается в докладе, технологи Mesko более 3 лет не могут создать "эффективную технологию производства камеры двигателя ракеты Piorun и топлива для нее".

По данным газеты, на предприятии начали работу сотрудники Центрального антикоррупционного бюро. Предполагается, что при производстве изделия могли использоваться отбракованные ранее комплектующие.