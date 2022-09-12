Эстония закупает польские переносные зенитные ракетные комплексы Piorun

7 сентября 2022 года на предприятии польской компании ZM Mesko S.A. (входящей в состав польского государственного военно-промышленного объединения Polska Grupa Zbrojeniowa - PGZ) в Скаржиско-Каменне было подписано соглашение о приобретении вооруженными силами Эстонии польского переносного зенитного ракетного комплекса Piorun. Всего Эстонией законтрактовано 100 пусковых установок и 300 зенитных управляемых ракет комплекса Piorun. На церемонии подписания присутствовали министры обороны Польши Мариуш Блащак и Эстонии Ханно Певкур.

Церемония подписания соглашения о приобретении вооруженными силами Эстонии переносного зенитного ракетного комплекса Piorun производства польской компании ZM Mesko S.A. Скаржиско-Каменна (Польша), 07.09.2022 (с) министерство национальной обороны Польши

Стоимость контракта не сообщается, но ранее правительство Эстонии запланировало выделение на закупку средств ПВО 102 млн евро - хотя, видимо, закупка ПЗРК Piorun составляет только часть этой суммы.

На церемонии подписания соглашения министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил:

"Это важный день. Этот день свидетельствует о том, что польская оборонная промышленность способна производить хорошее оружие, проверенное оружие, которое используют и наши союзники. Я хотел бы особо подчеркнуть, что поставки в Эстонию не будут производиться за счет поставок для Войска Польского.

Piorun - современное оружие. Это оружие зарекомендовало себя на поле боя, так как используется вооруженными силами Украины. Оно эффективно, потому что останавливает и затягивает российскую агрессию против Украины. Оно современно и эффективно. Я очень рад, что это оружие использовалось польской армией, а теперь оно используется эстонской армией.

Поставки Piorun в Эстонию начнутся в следующем году. Polska Grupa Zbrojeniowa и Mesko смогли увеличить свои производственные мощности. Это доказательство того, что хорошее оружие можно производить в нашей стране в больших количествах. Это лучшая новость, которую мы услышали сегодня. Поздравляем и благодарим вас за то, что команда Mesko, директор завода и вся группа PGZ так эффективно выполняют заказы, которые направляются PGZ министерством национальной обороны. Польская оборонная промышленность способна производить современное оружие, которое может служить и нашим союзникам".

Эстония станет третьим иностранным получателем польского ПЗРК Piorun после Украины и США. Вооруженные силы Украины получили партии ПЗРК Piorun из наличия Войска Польского после начала российской специальной военной операции 24 февраля, и используют их в боевых действиях. Кроме того, в начале 2022 года партию ПЗРК Piorun (в "несколько сот ракет", по польским источникм) заказало министерство обороны США - предположительно, в США данные ракеты будут использоваться для отработки средств и комплексов противодействия современным ПЗРК.

Эстония до настоящего времени не имела на вооружении ПЗРК "классического" портативного типа, используя только закупленные во Франции возимо-носимые ПЗРК MBDA Mistral 2 и 3 с опорными пусковыми установками.

Со стороны bmpd напомним, что комплекс Piorun производится входящим в состав группы PGZ польским предприятием Mesko в Скаржи́ско-Каме́нна, и является дальнейшим развитием изготавливаемого этим заводом семейства ПЗРК Grom. Разработка комплекса Piorun велась с 2010 года консорциумом, сформированным Mesko, предприятием CRW Telesystem-Mesko и Военным технологическим университетом (Варшава).

Сам ПЗРК Grom изначально (в конфигурации 1990-х годов, именуемой Grom 1) представлял собой собираемый Mesko лицензионный вариант советского переносного ЗРК 9К310 "Игла-1" с модифицированной ракетой 9М313, оснащаемой поставлявшимися санкт-петербургским ОАО "ЛОМО" головками самонаведения (ГСН) 9Э410 от ракеты 9М39 ПЗРК 9К38 "Игла". Также доработке подверглись пусковая установка 9П519 и боевая часть ракеты.

С 2000 года завод ZM MESKO вел выпуск модифицированного ПЗРК, именуемого Grom 2. Его основным отличием стала модифицированная ракета, оснащенная новой ГСН 1Г03 разработки ЛОМО, и новой боевой частью с увеличенной с 1,27 до 1,83 кг массой. Первоначально ГСН для Grom 2 также поставлялись ЛОМО, и только с 2004 года в Польше был локализован их выпуск. В пусковом устройстве использованы новая элементная база и новые аккумуляторы. Обе модификации Grom могут также использовать стандартные пусковые механизмы ПЗРК "Игла-1" (9П519) и "Игла" (9П516).

Piorun (первоначально обозначался как Grom-M) представляет собой дальнейшую модернизацию Grom 2. Основой модернизации стало оснащение ракеты комплекса Piorun новым твердотопливным двигателем собственной разработки Mesko, что увеличило дальность стрельбы до 6500 м и досягаемость по высоте до 4000 м. Кроме того, ракета комплекса Piorun оснащена модифицированной головкой самонаведения с новым фотодиодом и с цифровой обработкой сигналов (чувствительность ГСН в результате якобы повышена в четыре раза), и новым неконтактным взрывателем. Боевая часть выполнена с новым взрывчатым веществом CL-20. В пусковое устройство введены инфракрасный прицел, дополнительный аккумулятор и кодовое устройство для предотвращения несанкционированного использования.

Министерство национальной обороны Польши в декабре 2016 года заключило контракт стоимостью 932,2 млн злотых (около 220 млн долл) с группой PGZ на поставку в 2017-2022 годах 420 пусковых устройств и 1300 зенитных ракет комплекса Piorun. Освоение производства и доводка нового двигателя для ракет комплекса Piorun сопровождались трудностями и фактически Mesko смогло начать серийные поставки комплекса польской армии только в 2019 году. К началу 2022 года Mesko поставило по этому контракту 260 пусковых установок и около 730 ракет, часть из которых была затем передана Украине, завершение поставок по контракту ожидалось в течение 2022 года.

В июне 2022 года министерство национальной обороны Польши подписало дополнение к контракту 2016 года на поставку для Войска Польского ПЗРК Piorun. Согласно дополнению на сумму 3,5 млрд злотых, должны быть поставлены еще 3500 зенитных ракет и 600 пусковых установок Piorun, первые из которых поступят в польские вооруженные силы в конце 2022 года.

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