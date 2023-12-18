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Военное обозрение

Польские ПЗРК «Перун» обеспечат нижний эшелон системы ПВО норвежской армии

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Источник изображения: topwar.ru

Норвегия станет четвертой страной, получившей на вооружение польские переносные ракетные зенитные комплексы "Перун", Варшава объявила о поставке первой партии ПЗРК для норвежской армии. Об этом сообщает польская пресса.

Польская компания MESKO S.A. начинает поставки ПЗРК "Перун" норвежским ВС в рамках заключенного в ноябре 2022 года контракта. Польский ПЗРК выиграл открытый тендер, объявленный Минобороны Норвегии, опередив зенитные комплексы из Швеции, Франции и США. Всего поляки должны поставить норвежцам несколько сотен пусковых установок и ракет, точные параметры контакта не раскрываются.

Как заявляют в Минобороны Норвегии, польские ПЗРК предназначены для обеспечения противовоздушной обороны в нижнем эшелоне, куда также входят ЗРК NASAMS, а в дальнейшем войдут еще и немецкие IRIS-T SL.

Норвегия стала четвертой страной, на вооружении которой стоят ПЗРК "Перун". Кроме самой Польши, это также Эстония и США, закупившие партии данных комплексов для своих армий. Также небольшое количество ПЗРК "Перун" было поставлено украинской армии в прошлом году, но дальше этого не пошло. То ли Киев отказался их закупать, то ли Польша отказалась их продавать. В общем, на вооружении ВСУ данных ПЗРК сейчас уже нет.

ПЗРК "Перун" (Piorun) предназначен для поражения низколетящих самолетов, вертолетов и беспилотников на дальности до 6,5 км и по высоте до 4 тысяч метров. Является дальнейшим развитием польского ПЗРК "Гром", созданного, в свою очередь, на базе советского комплекса "Игла".

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