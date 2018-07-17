Подтверждена продажа ВС Пакистана 30 ударных вертолетов T-129 ATAK

ЦАМТО, 16 июля. Компания Turkish Aerospace Industries (TAI) завершила переговоры с Министерством оборонной промышленности Пакистана и подписала контракт на поставку 30 ударных вертолетов T-129 ATAK вооруженным силам этой страны.

Информацию об этом 12 июля официально подтвердил Секретариат оборонной промышленности Турции (SSM).

Как сообщил SSM, также подписаны контракты на поставку боеприпасов, запчастей, наземного вспомогательного оборудования, оказание МТО и обучение личного состава.

До продажи вертолет T-129 был испытан Вооруженными силами Пакистана в Турции и Пакистане в различных географических условиях. Машина успешно прошла все необходимые испытания и была признана соответствующей требованиям СВ Пакистана. Как заявлено, вертолет оптимизирован для применения в сложных географических условиях.

Как сообщал ЦАМТО, впервые информация о продаже 30 вертолетов T-129 ATAK ВС Пакистана появилась в мае 2018 года, однако до настоящего времени ни SSM, ни TAI ее официально не подтверждали. Как было объявлено ранее, стоимость продажи вертолетов T-129 Пакистану оценивается в 1,5 млрд. долл.

T-129 ATAK – двухдвигательный двухместный вертолет с тандемным расположением экипажа, предназначенный для ведения разведки и нанесения ударов. Он отличается новыми двигателями LHTEC CTS-800-4A, авионикой, средствами наблюдения и вооружением, измененным фюзеляжем, новым рулевым винтом. Машина может оснащаться установленной в носовой части 20-мм пушкой (боекомплект 500 боеприпасов), нести до 4 пусковых установок неуправляемых ракет на внешних пилонах (до 76 НАР), ПТУР MIZRAK и CIRIT, УР "Стингер" класса "воздух-воздух".