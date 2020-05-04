Уведомления о возможной продаже Филиппинам американских боевых вертолетов AH-1Z и АН-64Е

Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) 30 апреля 2020 года направило Конгрессу США уведомления ( здесь и здесь ) о возможной предстоящей продаже Филиппинам по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) шести боевых вертолетов двух возможных типов - Bell AH-1Z Viper или Boeing AH-64E Apache Guardian.

Боевой вертолет Boeing AH-64E(I) Apache Guardian ВВС Индии (с) Aatish Pillai

Уведомление о возможной продаже Филиппинам шести боевых вертолетов Bell AH-1Z Viper предусматривает поставку в приложении к ним только небольшого количества вооружения для задач боевой подготовки - шести управляемых ракет AGM-114 Hellfire II, 26 корректируемых ракет Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS) калибра 70 мм и 5000 пушечных полубронебойных снарядов калибра 20 мм. В итоге общая стоимость предполагаемой поставки оценена в 450 млн долл.

В противоположность этому уведомление о возможной продаже Филиппинам шести боевых вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian дает общую стоимость предполагаемой поставки в 1,5 млрд долл, поскольку включает значительное количество авиационного вооружения - 200 ракет AGM-114 Hellfire, 300 ракет APKWS и 1700 комплектов наведения для переоборудования 70-мм неуправляемых ракет в APKWS, 5000 неуправляемых ракет калибра 70 мм, 200 ракет FIM-92H Stinger класса "возду-воздух", 80 тысяч пушечных снарядов калибра 30 мм, а также значительное количество учебных боеприпасов различных типов. Вертолеты должны быть оснащены РЛС Longbow.

Cледует отметить, что уведомления DSCA Конгрессу США о потенциальной продаже по линии FMS требуются в соответствии с законодательством США и не означают, что соглашения будет обязательно заключены, хотя и свидетельствуют о получении министерством обороны США от соответствующего национального правительства официального запроса о возможной поставке.

Напомним, что правительство Филиппин в последние несколько лет планирует приобретение боевых вертолетов. В 2019 году Иордания безвозмездно передала Филиппинам из состава своих ВВС два старых американских боевых вертолета Bell AH-1S Cobra, доставленных на Филиппины в ноябре. В конце 2018 года было сообщено, что техническая рабочая группа (Тechnical Working Group - TWG) ВВС Филлиппин рекомендовала закупку восьми турецких боевых вертолетов Turkish Aerospace Industries (TAI) T129 ATAK. Однако можно предположить, что в связи с затруднениями, возникшими у турецкой стороны в связи с поставкой вертолетов Т129 АТАК Пакистану по контракту 2018 года (до настоящего времени США отказываются предоставить Турции экспортную лицензию на поставку в Пакистан устанавливаемых на Т129 американских турбовальных двигателей LHTEC CTS800-4АТ), Филиппины приняли решение переориентироваться на приобретение новых боевых вертолетов в США.