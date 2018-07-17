Минобороны Индии рассказало о будущем Су-57
Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман прокомментировала решение ведомства по поводу программы FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающей создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения, сообщает The Economic Times.
"Мы передали России, что Индия теперь не является частью этого проекта, но также сказали русским, что они могут продолжать его сами, а мы можем присоединиться к программе на более позднем этапе", — заявила министр.
В апреле Janes сообщало о выходе Индии из FGFA. Причиной сворачивания 11-летней программы ВВС Индии называют непреодолимые расхождения в технологических и финансовых вопросах.
Программа FGFA стартовала в 2007 году, ее основными подрядчиками стали "Сухой" с российской стороны и Hindustan Aeronautics — с индийской. Страны договорились о создании истребителя пятого поколения на базе российского самолета. В рамках первого этапа программы стоимостью 295 миллионов долларов был разработан дизайн индийского истребителя, но далее проект FGFA не продвинулся из-за множества разногласий, возникших между сторонами.
Россия рассматривала партнерство с Индией по созданию истребителя пятого поколения в качестве основного источника финансирования серийного выпуска Су-57.
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А Ф-35 управляется с США, свою систему они за 5 лет разработать не смогут. Была идея передрать технологии на "Ауру" теперь новый проект дрона который неизвестно чем и когда кончится.
Они как бы хотят иметь СВОЙ двигатель и fly-by-wire но никак не хотят примириться с мыслей что это очень большие затраты если нужен именно полный цикл.
Быстрее и проще было бы им купить экспортные версии того что летает и дрон на базе СР-10
Вот он точно индийцам по деньгам будет, полгаю ценник от 100млн рупий возможен и
много, сотни большие, купить могут.