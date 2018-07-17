Ракетный крейсер и атомная подлодка прибыли в Финский залив на парад в честь Дня ВМФ

Парад состоится 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Маршал Устинов", атомная подводная лодка "Орел", большой противолодочный корабль "Североморск" и фрегат "Адмирал Горшков" прибыли в Финский залив для участия в главном военно-морском параде, который состоится в Санкт-Петербурге в День ВМФ - 29 июля. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

"Отряд боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", атомного подводного крейсера "Орел", большого противолодочного корабля "Североморск" и фрегата "Адмирал Горшков", совершив межфлотский переход из главной базы Северного флота города Североморска, прибыл в акваторию Финского залива для подготовки и участия в главном военно-морском параде, который состоится 29 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте", - сказали в ведомстве.

Корабли заняли места на внешнем рейде Финского залива и ошвартовались на бочки. За время перехода из Баренцева в Балтийское море отряд отработал задачи организации противовоздушной и противолодочной обороны, провел тренировки по прохождению узкостей.

"В ближайшее время, после проверки технических средств и пополнения запасов от судов обеспечения ВМФ России, корабли приступят к тренировкам парада", - добавили в Минобороны.

Ранее в Кронштадт прибыла дизель-электрическая подводная лодка Северного флота проекта 877 "Владикавказ", фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров", большие десантные корабли "Иван Грен" и "Королев", корветы Балтийского флота "Сообразительный", "Бойкий", малые ракетные корабли "Ураган", "Серпухов", "Ливень", "Гейзер" и другие. Всего в параде ожидается участие более 40 кораблей и судов.