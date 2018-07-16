Проблемы с новым польским переносным зенитным ракетным комплексом Piorun

Польская газета "Rzeczpospolitа" опубликовала статью Izabela Kacprzak "Niebezpieczne wady w nowych rakietach dla wojska" ("Опасные дефекты в новых ракетах для вооруженных сил"), в которой сообщается о срыве серийных поставок министерству национальной обороны Польши нового переносного зенитного ракетнокого комплекса Piorun польского производства ввиду выявившихся дефектов примененного в ракетах этого комплекса твердтопливных двигателей польской разработки.

Пусковая установка и зенитная ракета (на переднем плане) нового переносного зенитного ракетного комплекса Piorun разработки и производства польского предприятия Mesko S.A. (с) Roman Bosiacki / www.rp.pl

Проверкой установлены факты взрывов на испытаниях новых ракет для вооруженных сил оборонного предприятия Mesko

Польское оборонное предприятие Mesko S.A., входящее в состав объединения Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), с октября не может поставить министерству национальной обороны Польши первую партию из 150 переносных зенитных ракет Piorun. Как выяснила газета "Rzeczpospolitа", в сентябре прошлого года во время испытаний произошел взрыв камеры твердотопливного двигателя ракеты. Так же неудачно прошли испытания в апреле и июне. Производитель уже должен министерству национальной обороны более 20 млн злотых штрафов за срыв сроков.

Министерство национальной обороны заключило с Mesko договор на 420 пусковых установок и 1300 ракет Piorun в декабре 2016 годы. Они должны были заменить состоящие на вооружении польской армии переносные зенитные ракетные комплексы Grom. Инновационным комплексом Piorun, над которым инженеры-конструкторы Mesko трудились по меньшей мере шесть лет, восхищались отраслевые СМИ. Предполагалось, что он будет лучше американского ПЗРК Stinger, и ввиду уникальности использованных технических решений будет запрещён для экспорта.

Шокирующие результаты проверки

Однако оказалось, что у производителя серьёзные проблемы с их качеством. "Rzeczpospolitа" ознакомилась с результатами аудиторской проверки в Mesko, проведённой по инициативе предыдущего главы этого предприятия Мариуша Колянковского. Проверка должна была сконцентрироваться на процессе контроля производства ракет Piorun. Результаты оказались шокирующими. Проверяющие указывают на "опасность для жизни и здоровья как работников, так и военнослужащих, эксплуатирующих изделия производства Mesko S.A.".

В докладе описывается, как в сентябре 2017 года во время войсковых испытаний (т.н. разрушающего контроля) на полигоне в Дравско-Поморске при запуске произошёл взрыв камеры ракетного двигателя. Лишь благодаря чуду не сдетонировала боевая часть ракеты и не погибло несколько десятков находившихся на испытательной площадке солдат. Вся партия была отозвана.

После этого происшествия проверяющие, которые изучали Mesko вместе с представителями министерства национальной обороны, замерили толщину стенок камеры двигателя. "У камер 12 двигателей из 81, то есть у 15%, стенки оказались тоньше нормы", - говорится в докладе. Все они ранее прошли контроль качества.

Из разговоров с работниками Mesko следует, что им не хватает соответствующего измерительного оборудования. Нет даже отдельного рабочего места для проведения измерений. "Измеряем "на коленке", - призналась одна работница. Контролёры сообщили проверяющим, что докладывали руководителям о "несоответствии камер нормативам и сильных отклонениях". Оказалось, что недоработкам не придавалось значения, так как "производственная часть сильно сопротивлялась остановке выпуска". По мнению проверяющих, существует большая опасность, что при производстве использовались отбракованные компоненты.

Как выяснила "Rzeczpospolitа", ракеты Piorun не прошли испытаний на полигоне и в апреле этого года, и в июне. Проблема та же - взрывы камер двигателя. Все дефекты - прежде всего следствие производственных недостатков, но не только. Как говорится в докладе по итогам проверки, "технологи Mesko S.A. более трёх лет не могут создать эффективную технологию производства камеры двигателя ракеты Piorun и топлива для этой ракеты. Есть также проблемы с минометными минами RAD, а также с другими изделями, в том числе со 120-мм подкалиберным снарядом для танка Leopard 2.

Центральное антикоррупционное бюро начало расследование

Проверка, инициированная в Mesko Колянковским после ранее проведённого внутреннего аудита, охватила период 2012-2017 годов. Но он не успел его закончить, так как 3 апреля был снят наблюдательным советом предприятия с должности. Новым и.о. председателя правления стал Дариуш Шляфка, занимавший прежде пост члена правления компании, ответственного за производство ракеты Piorun (Колянковский хотел лишить его полномочий куратора). 12 апреля Шляфка отменил проверку и отозвал полномочия у аудитора, вследствие чего проверка не была завершена.

В беседе с "Rzeczpospolitа" и.о. директора Дариуш Шляфка подтверждает это. "Мы также попросили предъявить компетенции проверки, но, по нашему мнению, аудитор не был уполномочен проверять производство", - говорит Шляфка. Он также обещает провести внутреннюю проверку тех же участков. Аудитор в апреле обратился к новому главе PGZ Якубу Скибе с вопросом, следует ли ему прекратить проверку предприятия. Ответа не пришло.

В ответ на наш запрос PGZ утверждает, что не приостанавливал подготовку доклада. Доклад, включающий мнение правления Mesko, 19 июня был передан председателю наблюдательного совета. "В настоящее время он соответствующим образом анализируется... в том числе уполномоченными государственными инстанциями", - ответила PGZ.

По информации "Rzeczpospolitа", следствие по этому делу начало Центральное антикоррупционное бюро.

Об итогах незавершённой проверки PGZ проинформировала министра обороны Мариуша Блашчака. "Компания ожидает заключений соответствующих служб", - заверили "Rzeczpospolitа".

Был ли Мариуш Колянковски изгнан из Mesko? "Не считаю себя уполномоченным с кем-либо делиться какой-либо информацией по поводу Mesko. Полный отчёт о своей работе я передал органам, осуществляющим надзор над предприятием", - написал нам Колянковский по электронной почте.

Комментарий bmpd. Напомним, что министерство национальной обороны Польши 20 декабря 2016 года заключило контракт стоимостью 932,2 млн злотых (около 220 млн долл) с польской государственной оборонной группой Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) на поставку в 2017-2022 годах 420 пусковых устройств и 1300 зенитных ракет нового польского переносного зенитного ракетного комплекса Piorun.

Комплекс Piorun разработан и осваивается производством входящим в состав PGZ польским предприятием ZM Mesko S.A. в Скаржи?ско-Каме?нна, и является дальнейшим развитием изготавливаемого этим заводом семейства ПЗРК Grom. Разработка комплекса Piorun велась с 2006 года.

ПЗРК Grom изначально (в конфигурации 1990-х годов, именуемой Grom 1) представлял собой собираемый Mesko лицензионный вариант советского переносного ЗРК 9К310 "Игла-1" с модифицированной ракетой 9М313, оснащаемой поставлявшимися санкт-петербургским ОАО "ЛОМО" головками самонаведения (ГСН) 9Э410 от ракеты 9М39 ПЗРК 9К38 "Игла". Также доработке подверглись пусковая установка 9П519 и боевая часть ракеты.

С 2000 года завод ZM MESKO ведет выпуск модифицированного ПЗРК, именуемого Grom 2. Его основным отличием стала модифицированная ракета, оснащенная новой ГСН 1Г03 разработки ЛОМО, и новой боевой частью с увеличенной с 1,27 до 1,83 кг массой. Первоначально ГСН для Grom 2 также поставлялись ЛОМО, и только с 2004 года в Польше был локализован их выпуск. В пусковом устройстве использованы новая элементная база и новые аккумуляторы. Обе модификации Grom могут также использовать стандартные пусковые механизмы ПЗРК "Игла-1" (9П519) и "Игла" (9П516).

Piorun (первоначально обозначался как Grom-M) представляет собой дальнейшую модернизацию Grom 2. Основой модернизации стало оснащение ракеты комплекса Piorun новым твердотопливным двигателем собственной разработки Mesko, что должно увеличить дальность стрельбы до 6500 м и досягаемость по высоте до 4000 м. Кроме того, ракета комплекса Piorun оснащена модифицированной головкой самонаведения с цифровой обработкой сигналов, и новым неконтактным взрывателем. Масса боевой части, выполненной с новым взрывчатым веществом CL-20, увеличена до 2 кг. В пусковое устройство введен инфракрасный прицел.

Как теперь очевидно, разработка собственного нового двигателя для комплекса Piorun оказалась весьма сложной задачей для предприятия Mesko, и недоведенность этого двигателя и проблемы с его выпуском стали препятствием для серийного производства ПЗРК Piorun.