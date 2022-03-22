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Польский ПЗРК Piorun

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Польский ПЗРК Piorun
Польский ПЗРК Piorun.
Источник изображения: invoen.ru

С заметной регулярностью фотографии, опубликованные в социальных сетях, показывают успехи различных переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) класса «земля-воздух» в войне на Украине. Системы, используемые ВСУ, происходят из самых разных источников. До сих пор производимый в Польше ПЗРК Piorun не привлекал особого внимания западной аудитории. Изменение обстановки на Украине – заставило зарубежных наблюдателей детальнее разобрать в этой системе.

Как отмечается в ряде источников, ПЗРК Piorun («Молния») — новейшая разработка традиционной польской компании Mesko. Завод производителя, расположенный в г. Скаржиско-Камиенна (Skarżysko-Kamienna) на юге центральной части Польши, обладает многолетним опытом изготовления зенитно-ракетных комплексов, запускаемых с плеча. Деятельность Mesko в этой области началась в середине 1970-х годов с лицензионного производства изделия 9К32 «Стрела-2». С конца 1980-х годов планировалась его замена на более современный комплекс 9К38 «Игла», который должен был устранить многочисленные недостатки «Стрелы» и, помимо улучшения характеристик, также иметь возможность бороться с фронтально подлетающими целями.

ПЗРК Piorun в боевом положении


По оценкам западных экспертов, амбициозные цели привели к многочисленным проблемам уже в конце 1970-х годов. В результате программа продвигалась в несколько этапов и гораздо медленнее начальных планов. Лишь в 1983 году ВС СССР получили первые ракеты 9М39 со значительно большей отказоустойчивостью и дальностью стрельбы. Упомянутые задержки означали, что политические события, связанные с падением «железного занавеса», затмили проект, и к началу 1990-х годов ВС Польши современных ПЗРК не имели.

Для восполнения постоянно растущего пробела с 1992 года началась разработка и производство нового оружия на базе «Иглы». Первые ПЗРК, известные как Grom («Гром»), поставили ВС Польши в 1995 году. Выпуск «Грома», в том числе на экспорт, до сих пор осуществляется достаточно активно: в декабре 2021 года Mesko объявила о поставке 3000-го комплекса.

Работы по модернизации ПЗРК «Гром» начались с 2010 года. Цель пятилетнего проекта состояла в том, чтобы увеличить возможности по отслеживанию цели и повысить поражающие характеристики ракеты. Внешние параметры пусковой установки (ПУ) и ракеты, такие как вес, длина и диаметр, практически не изменились. Скорее, доработку претерпела головка самонаведения (ГСН). Благодаря интеграции нового программного обеспечения, ГСН получила лучшую помехоустойчивость и возможность обнаруживать источники тепла с большего расстояния.

Кроме того, теперь в процессе прицеливания наводчик может выбирать тип цели (самолет или вертолет). Дополнительно за счет новой оптики, которая крепиться к ПЗРК с помощью специально разработанного узла, улучшились обнаружение и сопровождение целей. Увеличенный контейнер батареи позволяет покрыть повышенную потребность в энергии. Упомянутому увеличению поражающего действия служит возросшая на 550 граммов масса боевой части и недавно разработанный неконтактный взрыватель.

Управляемая ракета ПЗРК Piorun, как и послужившая базой ракета «Грома», имеет корпус диаметром 72 мм. В его передней части расположена ГСН с присоединенным блоком питания и механикой. Сразу за головкой находится подрывной заряд с предварительно сформированной осколочной оболочкой, далее – стартовый и маршевый двигатели. Масса ракеты, как и у «Грома» составляет 10,3 кг, что вместе с ПУ дает общую массу комплекса в 18,5 кг. Несмотря на неизменные габариты, характеристики ракеты удалось улучшить за счет современных производственных процессов и модифицированной твердотопливной двигательной установки. По сравнению с «Громом» у ПЗРК Piorun дальность стрельбы увеличена почти на 1000 м, а максимальная высота поражения цели – на 500 м.

Самоходный ЗРК малой дальности Poprad


Несмотря на некоторые задержки в программе, в декабре 2016 года ВС Украины заказали первую партию из 420 ПУ и 1300 ракет. С тех пор «Молния» также была интегрирована в самоходные ЗРК системы ПВО малой дальности Poprad и Pilica.

Как стало известно 11 февраля 2022 года, Пентагон также заказал неустановленное количество ПЗРК Piorun для нужд армии США. В то же время Mesko заявила, что правительство Польши одобрило поставку «Молний» на Украину. Согласно западным источникам, поставка была осуществлена ​​в спешке и дополнила уже имевшиеся у ВСУ «Громы». Сколько комплексов с тех пор передано ВСУ не сообщается. Подтверждением наличия этого ПЗРК в украинских боевых порядках западные наблюдатели называют фотографии, недавно опубликованные Национальной гвардией Украины. В частности, утверждается, что 6 марта 2022 года с помощью ПЗРК Piorun недалеко от Харькова был сбит российский Су-25.

Тактико-технические характеристики (информация производителя)

Комплект ПЗРК Piorun

  • высота поражения цели: 10 - 4000 м
  • максимальная дальность стрельбы: 6500 м
  • масса комплекса в боевом положении: 18,5 кг.
  • масса ракеты: 10,3 кг
  • диаметр ракеты: 72 мм
  • максимальная скорость: 660 м/с
  • средняя маршевая скорость: 580 м/с

По материалам ресурса soldat-und-technik.de

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Страны
Польша
Россия
США
Украина
Продукция
9М39
Grom ПЗРК
ORKAN
Игла ЗРК
Су-25
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