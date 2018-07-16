Что случилось с испытательным SSJ-100 в Подмосковье?

Некоторое время назад в подмосковном Раменском аварийную посадку совершил самолёт SSJ-100. По последним данным, у Сухого-СуперДжета полностью не вышла правая стойка шасси. При совершении посадки в аварийном режиме лайнер получил определённые повреждения, которые, как отмечают специалисты, устранимы.

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Посадка осуществлялась в ЛИИ им.Громова. О ней рассказал РИА Новости гендиректор исследовательского института Евгений Пушкарский.

По словам Пушкарского, пострадавших на борту самолёта и "на земле" нет. Аэродром продолжает свою работу в штатном режиме.

Отмечено, что самолёт будет восстановлен в ближайшее время. Далее все запланированные испытания будут продолжены.

На данный момент формируется специальная группа экспертов, которая должна выяснить причину инцидента с SSJ-100 в Раменском.

На момент испытаний в самолёте находились три человека: лётчик, инженер по лётным испытаниям и представитель центра сертификации. Проводились испытательные маневры по уточнению аэродинамических параметров лайнера с так называемыми законцовками крыла. Налёт у лётчика-испытателя, пилотировавшего самолёт, превышал 11,4 тыс. часов, из которых налёт на SSJ-100 – около 3 тыс. часов.

Сам лайнер к этому моменту выполнил почти 300 различного рода испытательных полётов.