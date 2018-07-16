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16.07.2018
Военное обозрение

ЦАХАЛ признаёт: беспилотник был сбит в воздушном пространстве Сирии

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Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает о том, что сегодня была применена система ПВО-ПРО Patriot. В заявлении говорится, что с помощью этого зенитного ракетного комплекса был сбит беспилотный летательный аппарат, который "был выпущен в сторону Израиля" в провинции Кунейтра.

Обращает на себя внимание тот факт, что в ЦАХАЛ признают следующее: беспилотник не входил в воздушное пространство Израиля и был сбит над территорией Сирийской Арабской Республики.

http://www.globallookpress.com

Это уже второй беспилотник, который расчёты израильских сил ПВО сбили за последние пару дней. Накануне сообщалось о применении ЗРК по БПЛА, который "пересёк израильскую границу и углубился в воздушное пространство страны на 10 км". После этого израильская авиация нанесла удары по нескольким объектам в провинции Кунейтра, заявив, что на объектах помимо САА находятся и вооружённые проиранские формирования.

На этом фоне приходят некоторые подробности встречи президента России Владимира Путина с советником верховного руководителя Ирана Али Акбаром Велаяти. В ходе встречи разговор зашёл об иранском присутствии в Сирии. По крайней мере, об этом сообщают ближневосточные СМИ. Если верить этим публикациям, то Велаяти отметил, что иранские военные советники покинут территорию Сирии сразу же после того, как официальный Дамаск объявит, что в такой помощи со стороны Тегерана больше не нуждается.

Ранее президент Сирии Башар Асад отмечал, что готов дать Ирану возможность для размещения военных баз на сирийской территории.

13.07.2018
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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Продукция
Patriot ЗРК
Персоны
Башар Асад
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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