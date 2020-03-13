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Деловая столица (Украина): раскрошить панцирь. Как Эрдоган вытесняет Путина из Сирии

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Пуск ракеты зенитно-ракетным комплексом «Панцирь-С»
Пуск ракеты зенитно-ракетным комплексом «Панцирь-С».
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Фомичев

Несмотря на заявление Минобороны РФ о несоответствии заявлений Эрдогана по поводу уничтожения в Сирии восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», украинские СМИ пытаются раскручивать фейк об успехе турецких беспилотников и рассуждать о перспективах отношений между Москвой и Анкарой.

Перемирие, достигнутое 5 марта, не мешает турецким силам уничтожать российскую технику в Сирии

Турция и Россия после достижения договоренности о прекращения огня в сирийском Идлибе, последнем оплоте местных оппозиционных Башару Асаду сил, как и прогнозировала "ДС", продолжили покусывать друг друга, но не напрямую, а через свои прокси-силы. Причем Анкара в этом плане работает более эффективно и эффектно. Так, 10 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган с гордостью доложил об уничтожении в провинции восьми ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" российского производства. Зенитные системы зачастую управляются российскими экипажами, но формально принадлежат Дамаску, так что Анкаре [со стороны России] предъявить вроде бы нечего.

Чем, собственно, и пользуется Эрдоган, продолжая расширять свое влияние на севере Сирии, несмотря на договоренности с Путиным. Да еще и позволяет себе непрозрачные намеки о поддержке Москвой фельдмаршала Халифы Хафтара, чья Ливийская национальная армия пытается оспорить право на власть признанного ООН Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа. Эрдоган на борту самолета, в частности, сказал журналистам: "Сейчас в Идлибе есть "Панцирь". Мы уничтожили восемь "Панцирей" в Идлибе с помощью наших беспилотников. Их стоимость очень высока, это важные системы ПВО". И добавил, как бы между прочим, что и в Ливии имеются такие комплексы. Это уже сигнал Кремлю: мол, Турция успешно умножает на ноль вашу технику в Сирии. Можем повторить и в Ливии.

Если "Панцири", а также "Буки" (по меньшей мере один турки уничтожили в Сирии 28 февраля) будут сжигать и в Сирии, и в Ливии, то гибридные авантюры в этих странах очень дорого обойдутся России и ее военно-промышленному комплексу. К слову, не только о "Панцирях" речь, но и о ЗРК С-300, которые применяются в связке с ними для выстраивания эшелонированной системы ПВО/ПРО.

Репутацию российским комплексам подмочил в прошлом году еще и Израиль. У потенциальных покупателей может возникнуть простой вопрос: "А какой прок от российских ракетных комплексов, если их из года в год они оказываются удобными целями, демонстрируя нулевую боевую эффективность?". К такому выводу, отметим, ранее пришли уже в Индии, отдав предпочтение южнокорейскому производителю.

Немудрено, что объемы продаж российского оружия России падают. Да, РФ по-прежнему занимает вторую строчку соответствующего рейтинга, уступая Соединенным Штатам. Однако если США, на которые приходится треть общемирового объема, в период с 2015 по 2019 гг., согласно докладу Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), увеличили экспорт оружия на 23%, то продажи российских вооружений за этот же период упал на 18%.

Цифры и проблемы российского ВПК на Ближнем Востоке ставят под сомнение успех на рынке вооружений, которыми Москва неустанно бахвалится. К примеру, сделку по продаже комплексов С-400, приобретенных Турцией к неудовольствию американских союзников.

"Патриоты" вместо "Ворчунов"

Но откажется ли Анкара от С-400 (Growler - "Ворчун" - по классификации НАТО) в условиях перманентного конфликта с Кремлем в Идлибе, как того хотят американцы? Вашингтон, кстати, воспользовался моментом и снова напомнил Анкаре, что если та желает приобрести американские комплексы Patriot, то нужно сделать всего ничего. Как отметил помощник шефа Пентагона Рэтт Хоффман, "позиция главы Пентагона была совершенно ясна с первого дня работы на этой должности: Турция не получит Patriot, если не вернет С-400". К тому же в Штатах также неоднократно подчеркивали, что и новейшие F-35 турки получат, если откажутся от российских ЗРК.

Тему С-400 затронул и спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, дипломатическим языком призвав Анкару "разъяснить свою позицию по приобретению российской системы ПВО С-400". Важно, что эти слова прозвучали в контексте заявления Джеффри о том, что Штаты ведут переговоры с союзниками по НАТО относительно предоставления помощи Турции.

Понятно, что ни Анкара, ни Вашингтон не могут уступить в вопросе использования российских ЗРК. Что, впрочем, не означает прекращения сотрудничества и его развития. Белый дом таким образом демонстрирует последовательность, но при этом под предлогом "вкусного" оружейного контракта для Турции могут сделать исключение. Как вариант, стороны в итоге примут компромиссное решение. Например, американцам позволят детально изучить начинку турецких С-400 (если это еще не сделано). Плюс совместные нефтяные проекты на севере Сирии. Россиян американцы, напомним, к местным месторождениям не подпускают. И примечательно, что нефтью решил пожонглировать и турецкий президент. 10 марта Эрдоган сказал, что предложил Путину поучаствовать в разработке нефтяных месторождений в Камышлы и Дейр-эз-Зоре. На благо сирийской экономики, конечно же. При этом Эрдоган поставил президенту РФ весьма узкие рамки: или сотрудничаете, или мы за нефтью идем к американцам.

Все это очень похоже на элементы торга: доступ к С-400 и нефтепроекты в обмен на Patriot, возможно разморозку контракта на поставку истребителей пятого поколения F-35 и какую-никакую помощь НАТО, пусть и сугубо информационного характера. Соответствующий базис для аргументации ее предоставлении туркам Вашингтон уже сформировал, когда возложил ответственность за эскалацию в Идлибе на Россию и Асада.

Турки кажутся едва ли не миротворцами. Так почему бы союзникам им не помочь? Не всем союзникам и не через военную операцию альянса, а посредством более активного обмена разведданными, использования некоторыми странами НАТО беспилотников в Сирии и, может быть, даже парочкой показательных авиаударов. Попиарившись и сделав политическое заявление, союзники закроют для себя сирийский вопрос. Однако Турции такого мощного сигнала будет более чем достаточно для подтверждения своего статуса внутри НАТО и легитимности ее действий как в Сирии, так и Ливии. Позиции Кремля в регионе, как и доходы оборонпрома, между тем, еще больше "просядут". Анкара, напротив, усилит свое влияние, учитывая, что еще одному игроку - Ирану, где коронавирус косит ряды высокопоставленных чиновников, - сейчас немного не до Сирии.


Владислав Гирман

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1 комментарий
№1
13.03.2020 12:14
Дебилы.
0
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