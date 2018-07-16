Киев реорганизует народное хозяйство для военных нужд

Почему "Укроборонпром" изготавливает вооружение на непрофильных предприятиях

Украинское руководство с момента распада СССР нацелилось на создание собственных образцов вооружений, формально оторванных от всего, что производилось во времена Советского Союза. С одной стороны, это было важно с идеологической точки зрения - возникновение украинского танка, украинской крылатой ракеты или украинского миномета должно вызывать у обывателя чувство гордости за батьковщину. Вот, мол, смотрите, москали, мы сами с усами и можем делать оружие не хуже вашего. С другой стороны, правила бизнеса требуют создания своих товарных марок, чтобы избежать возможных исков от правообладателей этих марок. Но вот в чем загвоздка - во всех новых украинских разработках в области вооружений практически нет оригинальных решений. То есть берется советский образец и с небольшими доработками (чтобы избежать крупных затрат) подается, как нечто принципиально новое. Такой подход к производству вооружений обусловлен еще одним фактором. Так сложилось исторически – украинский бизнес работает только на очень быструю и объемную прибыль. Здесь принцип прост – чем меньше затрат на производство и выше продажная цена, тем больше прибыль. А высокая продажная цена обеспечивается коррупцией во властных структурах. Мы не видим капитального развития украинской военной промышленности (как это было во времена Советского Союза). В Незалежной сейчас все делается только на скорую руку. И чем дальше по времени Украина уходит от советских времен, тем менее затратно организуется производство "новых" образцов оружия.

К примеру, буквально сразу после отделения Украины Харьковское КБМ (в советские времена оно было ведущем танковым КБ в Союзе) приступило к созданию Т-84 (слегка измененный Т-80УД), в 2000 году от него отказались и приступили к разработке танка "Оплот", но и его производство толком не было налажено. Официальная причина – отсутствие финансирования. На деле провал этой программы объясняется просто – производство этого танка не дает быстрой, объемной прибыли. Чуть лучше шло дело с танком "Булат" (слегка модернизированная версия советского Т-64БВ), к 2009 году ВСУ получили 56 машин этого типа, затем к 2013 году еще 29 недоукомплектованных танков. Модернизация одной единицы Т-64БВ до уровня "Булат" до начала боевых действий в Донбассе в 2014 году оценивалась в 7,2 млн гр., затем она увеличилась более чем в два раза. Всего этих танков "произведено" около 100.

Финальным актом танковой эпопеи для Незалежной стал проигрыш в этом году украинских танкистов на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge в Германии (аналог российского танкового биатлона). По словам участника украинской команды, причиной этого фиаско была замена проверенных советских танков Т-64 на новые украинские БМ "Оплот".

Харьковское КБМ отличилось и в исполнении проекта РСЗО "Верба" (аналог БМ-21), который так и не поступил в серийное производство. Показательно исполнение другого амбициозного проекта – разработки и строительства корвета "Владимир Великий", который и вовсе не был завершен. Сильнее прочих дел было анонсировано создание украинских ракет "Сапсан" и "Гром" – разработчик КБ "Южное", самонаводящейся ракеты для РСЗО "Ольха", крылатой ракеты "Нептун" (советская Х-35) – разработчик КБ "Луч". В настоящее время ничего об этих проектах не слышно, о них как будто забыли.

Образчиком современной организации работы "Укроборонпрома" стал 120 мм миномет "Молот", копия советского 120 мм миномета 2Б11 "Сани". К разработке этого чудо-оружия приступили еще в 2015 году. Его конструированием и производством занимается завод "Маяк" (ныне входит в "Укроборонпром"). Кроме мортир там производятся пулеметы, тоже того еще качества.

По мнению военных экспертов, ствол у "Молота" – это изделие еще советских времен, все остальное клепают новоиспеченные украинские оружейники.

Представители завода "Маяк" (этот завод в советское время производил знаменитые магнитофоны под одноименной маркой) настаивают, что все до последнего винта они делают сами. Первая партия этих минометов была поставлена Вооруженным силам Украины 3 марта 2016 года, к настоящему моменту войска Незалежной, воюющие в Донбассе, получили около 300 минометов этого типа. По информации, распространенной в блогосфере, "Молот" уже стал причиной гибели 18 военных и несколько десятков человек были ранены. Отмечу, что это все – не боевые потери. Первый "Молот" разнесло в куски летом 2016 года на полигоне "Широкий Лан" (Николаевская область), тогда один военный погиб и еще десять получили ранения. Известны, по меньшей мере, пять случаев разрыва ствола этих минометов во время боевых действий в Донбассе, каждый раз гибли солдаты ВСУ и тербатов. В 2016 году было зафиксировано два взрыва минометов "Молот", унесшие жизни пятерых украинских военнослужащих. В прошлом году еще два подобных происшествия стали причиной гибели шести человек. Последний раз ствол этого миномета разорвало 6 июля во время учебных стрельб на печально известном 233-м общевойсковом (Ровенском) полигоне (в/ч А-4152). "Печально известном" потому, что украинская периодика пестрит сообщениями о гибели на его территории военнослужащих по тем или иным причинам.

Киевский журналист Юрий Бутусов описывает ситуацию так: "Обстоятельства таковы. Батарея развернулась на позиции, четыре миномета в ряд, для проведения стрельбы по целям, с расходом в 28 мин. То есть стрельба была корректируемая, темп невысокий, спешки не было. Стреляли "со шнурка" – то есть выстрел командиром миномета осуществлялся из окопа, после того как его бойцы заряжали миномет и занимали места в укрытии. Стрельба осуществлялась под наблюдением командира батареи, который находился непосредственно на огневой (позиции. – "НВО") и контролировал выполнение задачи… Мина опускается по стволу две-три секунды. Наводчики в это время находились у минометов и обеспечивали точность наводки. Взрыв миномета произошел в момент того, как заряжающий опустил в ствол мину, развернулся спиной (к миномету. – "НВО") и направился в укрытие, но дойти до окопа не успел. На месте погибли наводчик миномета, заряжающий и командир батареи, наблюдавший за стрельбой".

Пресс служба Закарпатской облгосадминистрации сообщила: "По уточненной информации, в пятницу в ходе учений на Ровенском полигоне погибли трое военнослужащих 15 отдельного горно-пехотного батальона (один офицер и двое бойцов), который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять военнослужащих (два офицера, а также рядовые солдаты и старшие солдаты) ранены и доставлены в госпиталь. Двое из погибших – жители Ужгорода, один – житель Перечинского района".

Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита на завод "Маяк" на камеру демонстративно отдал приказ министру обороны и начальнику Генштаба: "Даю поручение, уважаемый Степан Тимофеевич (Полторак. – "НВО") и Виктор Николаевич (Муженко. – "НВО"), во время учений до завершения расследования указанные минометы не применять". Как видим, в боевых условиях он использовать "Молот" не запретил, ну что ж, ждем новостей.

Украинские военные отмечают, что миномет крайне не надежен во всех деталях его конструкции. Практически все разрывы происходят в нижней части ствола, поэтому все сетуют на его непрочность. Помимо того, элементы крепежа сошки исполнены ужасно, они разваливаются после непродолжительной эксплуатации миномета. Украинские военные отмечают, что вместо заявленного разработчиками современного прицела MUM 706 M, миномет комплектуется оптикой 1940-х годов – МПМ-44М. Представители ополчения Донбасса, в чьи руки попали минометы "Молот" в качестве трофея, заверяют, что к стволам претензий нет, поскольку они еще советского производства и сделаны качественно. А вот вся оснастка - предохранитель от двойного заряжания, опорная двунога, колесный ход с конструкцией крепления, опорная плита - не выдерживают никакой критики, но после их полной замены миномет из не кондиционного "Молота" превращается в качественное оружие советских времен 2Б11 "Сани". Минометчики-ополченцы называют еще два фактора, приводящих к небоевым потерям ВСУ. Во-первых, это плохая подготовка украинских военнослужащих и слабая дисциплина в их рядах, о чем свидетельствуют видеоматериалы, размещенные в YouTube. Во-вторых, воины Незалежной используют как старые (некондиционные), так и вновь произведенные "Укроборонпромом" некачественное боеприпасы.

В продолжение этой темы стоит упомянуть, что с апреля текущего года "Укроборонпром" начал и уже завершил испытания украинского станкового противотанкового гранатомета "Ланцея" (lancea переводится с латыни как копье), который производится в цехах ООО "Рубин-2017". По сути, это СПГ-9 "Копье" советского производства. Берусь предположить, что эту новую разработку ждет участь миномета "Молот". К слову, завод "Маяк" и ООО "Рубин-2017" подконтрольны депутату Сергею Пашинскому (вот вам и решение вопроса о высокой продажной стоимости вооружения), курирующему в Раде оборону. Схема организации производства как миномета "Молот", так и СПГ "Ланцея" выглядит просто. Опустошаются склады вооружений и в Незалежной, и в бывших прибалтийских республиках СССР, а так же стран, в прошлом входивших в Варшавский договор. Старые советские полковые минометы и СПГ-9 ни прибалтам, ни бывшим странам социалистического содружества уже не нужны, их армии переходят на вооружение по стандартам НАТО, а все старье по идее должно быть утилизировано. Этим пользуются украинские предприниматели, зарабатывающие на производстве оружия для ВСУ. Они скупают этот утиль и дорабатывают его до нужного состояния на предприятиях "Маяк", ООО"Рубин-2017" (и им подобным), которые на скорую руку переоборудуются под военное производство. Поскольку затраты при этом минимальные, а ВСУ покупает оружие по высоким ценам – прибыль получается быстрой и объемной.

Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО