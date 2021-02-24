"Секретный танк" 2008 года: СБУ обвинила украинца в госизмене в пользу России

Бальбек прокомментировал заявление СБУ о задержании «российского агента»
Сотрудники украинской контрразведки вычислили и задержали "агента российской разведки". Они считают, что он передавал России "секретные данные" о танке Т-84БМ "Оплот". Киев считает эту бронетехнику новейшей, однако эксперты, как и сами украинские военные, заявляют, что модернизация советского танка бесперспективна.
Украинская служба безопасности (СБУ) заявила о задержании «агента российской разведки». По данным ведомства, он пытался передать российским спецслужбам чертежи «секретного» танка Т-84БМ "Оплот", передает РИА «Новости».
Контрразведчики Украины заявили, что пойманный «агент» - это украинец, которого якобы завербовали представители Генштаба Вооруженных сил России. По данным СБУ, он хотел получить техническую документацию по разработке и производству танка "Оплот".
Для этого «российский агент» связался с сотрудником Харьковского конструкторского бюро машиностроения, который был причастен к разработке танка. При этом украинские спецслужбы называют информацию о танке Т-84БМ «закрытой», хотя этой модификации почти 13 лет.
Так или иначе «агент» встретился с работником конструкторского бюро и под наблюдением оперативников СБУ получил образцы технической документации. После этого он, как заверяют в украинской контрразведке, передал фотографии бумаг "представителю российских спецслужб" отработанными каналами.
В сообщении СБУ нет информации о судьбе "представителя российской спецслужбы", который получил копии "секретных" данных.
В Госдуме России считают, что украинские спецслужбы приписывают себе несуществующие подвиги. Парламентарий Руслан Бальбек выразил мнение, что в сфере танкостроения «Украина осталась во вчера, а Россия шагнула в завтра».
«Не станет производитель лимузинов интересоваться чертежами замшелой модели. И сколько бы Украина ни хвалила свой "Оплот", этот танк не котируется на рынках высокотехнологичных вооружений», - сказал депутат в комментарии РИА «Новости».
Он также обратил внимание, что эта бронетехника не обкатана «в современных боях, в отличие от серийных российских танков».
Тем не менее в Киеве полагают, что «Оплот» - это новейшая бронетехника. В действительности Т-84БМ - этом модернизированная версия Т-84У. Тот, в свою очередь, был разработан в Харькове в конце 1990-х годов. Его создали на базе Т-84, который являлся модернизацией Т-80УД, который создали еще в СССР. Иными словами, нынешний «Оплот» - это измененная модель танка, в основе которого заложена советская бронетехника. Поэтому ничего секретного в нем для России нет.
Тем более, что Т-84БМ «Оплот» был создан в 2008 году. От своего предшественника - Т-84У - он отличался немногим. В боевой машине улучшили мобильность и защищенность. Но в серийное производство для армии танк так и не пошел, отмечает РИА «Новости». Тем не менее на него обратили внимание в Таиланде.
Власти Таиланда раскритиковали нерасторопность украинцев, заявив, что соглашение с Киевом не лучшим образом повлияло на перевооружение тайской армии. Дело было не только в срыве договоренностей, но и в том, что машины были не качественно выполнены. С некоторых из них практически сразу сошла заводская краска. Кроме того, «Оплоты» имели низкий уровень эргономики и надежности. Их алгоритмы управления неоправданно сложные, а внутри тесно и электроника постоянно барахлит.
У танка была возможность доказать свою эффективность. В 2018 году в Германии проходил танковый биатлон Strong Europe Tank Challenge. На соревнования украинцы представили модифицированные Т-84 и заняли последнее из возможных мест.
Украинские военные отмечали серьезные недостатки боевой машины во время работы в условиях, приближенных к реальным. Экипаж «Оплотов», проиграв всем оппонентам, жаловался на неполадки в заряжающем механизме - два танка из трех не смогли осуществить выстрел.
Милана Геликова