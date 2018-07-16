Истребители МиГ-31БМ и Су-27 обеспечили прикрытие основного этапа учений ВДВ и ВТА
ЦАМТО, 13 июля. Истребительное прикрытие основного эпизода учений ВДВ и ВТА выполнили экипажи модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ и истребителей Су-27.
Помимо этого, контроль воздушного пространства и управление воздушными судами обеспечивал экипаж и боевой расчет самолета А-50.
Самолеты Ил-76 выполнили массовое десантирование техники и личного состава ВДВ, выполняя проход над точкой десантирования с 30-секундным интервалом. Прикрытие действий наземных групп обеспечили ударные вертолеты Ми-24.
Завершился практический эпизод учения имитацией посадки на грунт шести самолетов Ил-76, Ан-124 и Ан-22. Всего в авиационном обеспечении полковых учений ВДВ было задействовано более 50 самолетов Ил-76 и 20 самолетов и вертолетов оперативно-тактической и армейской авиации.
В совместных полковых тактических учениях ВДВ и ВТА под Рязанью принимают участие более 2,5 тыс. военных и свыше 200 бронемашин. На время учений парашютный десантный полк усилили двумя дивизионами минометных установок 2С-9 "Нона", гаубичной батареей Д-30, зенитно-ракетной батареей "Стрела-10М" и переносным зенитным ракетным комплексом "Верба". Также в учениях задействованы взвод радиоэлектронного контроля и расчеты беспилотников "Орлан-10" и "Элерон". Учения начались 9 июля и продлятся до 13 июля. Общее руководство маневрами осуществляет командующий ВДВ генерал- полковник Андрей Сердюков, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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