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16.07.2018
ТАСС

ФАС наложила рекордный штраф за нарушения при выполнении гособоронзаказа

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ФАС РФ
ФАС РФ.
Источник: gospress.ru

Размер штрафа составляет 350 млн рублей

СОЧИ, 12 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба оштрафовала одну из компаний на 350 млн рублей за нарушения при выполнении гособоронзаказа, это крупнейшее взыскание с момента вступления в силу соответствующего федерального закона в 2015 году, сообщил в четверг ТАСС замглавы ведомства Максим Овчинников.

"Решение, которое мы приняли, вступило в законную силу в 2018 году по результатам судебного рассмотрения, и компания приступила к оплате штрафа в 350 млн рублей. На сегодняшний день, если брать штраф по государственному оборонному заказу, с применением новых положений 275-го федерального закона, которые вступили в силу в 2015 году, это самый крупный штраф", - сказал он в кулуарах всероссийской конференции "ГОЗ. Закупки, ценообразование, казначейское сопровождение, раздельный учет", которая начала работу в Сочи.

По словам Овчинникова, компания будет оштрафована и по кодексу административных правонарушений - от 300 тыс. до 1 млн рублей за каждый эпизод. "Я не могу называть компанию, но суть дела состояла в оспаривании нашего предписания в перечислении незаконно полученного дохода в размере 350 млн рулей. И судья очень скрупулезно расследовала, перепроверяя всю нашу доказательную базу, все доводы, которые ФАС положила в основу обвинительного заключения, и приняла очень обоснованное решение", - заключил замруководителя ФАС.

Ранее сообщалось, что частные электронные площадки получат доступ к организации торгов по гособоронзаказу. Подобные торги планируется начать уже в 2019 году.

13.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
А350
Компании
ФАС
Проекты
Гособоронзаказ
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