«Охотник» на миллиард: стала известна цена самого мощного дрона России

Названа цена беспилотных «Охотников». Стоимость серийных образцов новейшего ударного дрона С-70 должна составить около 1 млрд рублей. Пока же компания «Сухой» застраховала прототип на 1,5 млрд. Эксперты считают, что после запуска массового производства цену удастся снизить на 40–50 % по сравнению с опытными экземплярами. И в мире, и в России стоимость больших дронов постепенно подтягивается к расценкам на пилотируемые аппараты. Так, компания «МиГ» ранее страховала свои истребители на суммы, сопоставимые с оценкой «Охотника».

Названа цена беспилотных «Охотников». Стоимость серийных образцов новейшего ударного дрона С-70 должна составить около 1 млрд рублей. Пока же компания «Сухой» застраховала прототип на 1,5 млрд. Эксперты считают, что после запуска массового производства цену удастся снизить на 40–50 % по сравнению с опытными экземплярами. И в мире, и в России стоимость больших дронов постепенно подтягивается к расценкам на пилотируемые аппараты. Так, компания «МиГ» ранее страховала свои истребители на суммы, сопоставимые с оценкой «Охотника».

От старта до финиша

Планируется, что стоимость тяжелых ударных беспилотников С-70 «Охотник» составит около 1 млрд рублей за один аппарат, рассказали «Известиям» источники в военно-промышленном комплексе. Сейчас прототипы стоят дороже, но при массовом выпуске они подешевеют. Это позволит заказать крупную партию дронов в случае успешного завершения испытаний.

Накануне компания «Сухой» объявила тендер на страхование единственного на сегодня лётного прототипа «Охотника». Согласно конкурсной документации (есть в распоряжении «Известий») страховая стоимость самого аппарата составит чуть менее 1,3 млрд рублей. Наземный пункт управления застрахуют еще на 145 млн. В 100 млн оценена гражданская ответственность фирмы на испытаниях. По условиям контракта, в 2020 году опытный образец беспилотника не будет покидать границ Российской Федерации.

Самый дорогой компонент «Охотника» — планер. На него приходится 45% общей стоимости беспилотного летательного аппарата — почти 600 млн рублей. Еще 240 млн из страховой цены БЛА отнесено на его реактивный двигатель.

В России при определении стоимости опытных образцов рыночный принцип не работает, объяснил главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский.

— Ценообразование в этом случае устанавливается законом «О государственном оборонном заказе» и соответствующим постановлением Федеральной антимонопольной службы России, — рассказал эксперт «Известиям». — Цена определяется, исходя из принципа возмещения издержек. Для этого устанавливается плановая рентабельность: не выше 20% на работы головного исполнителя (того, кто сдает изделие Минобороны) и не выше 1% на составные части (деньги, которые платят субподрядчикам). Причем в стоимость опытных образцов входят научно-исследовательская, опытно-конструкторская работы и даже подготовка производства к запуску серии. Все эти затраты суммируются и делятся на количество изделий. В итоге опытные образцы стоят гораздо дороже серийных.

После того как изделие поступает в серию, учитываются только те издержки, что идут непосредственно на изготовление образцов военной техники. Цена при таком раскладе, естественно, снижается. Причем при выпуске больших серий цена каждой новой партии, как правило, уменьшается. В финишных партиях серийное изделие может быть дешевле опытного на 40–50%, отметил эксперт.

Наши дешевле

Цена больших зарубежных дронов постепенно подтягивается к расценкам пилотируемой авиации. Разведывательный американский стелс-беспилотник RQ-170 стоит $6 млн за единицу (410 млн рублей). При этом по взлетной массе он в пять раз уступает перспективному российскому «Охотнику». Меньше по размерам и новейший штатовский RQ-180. Его стоимость пока не названа. Известно, что разработка и постройка нескольких прототипов этого большого БЛА обошлась Пентагону в $400 млн (27,4 млрд рублей).

Стоимость тяжёлых разведывательных RQ-4B Global Hawk, которые регулярно патрулируют у границ России, достигает $123 млн за штуку (8,4 млрд рублей). Они не уступают по этому показателю новейшим пилотируемым истребителям США F-35.

Поставляющиеся на экспорт отечественные истребители Су-35 обходятся зарубежным покупателями приблизительно в $100 млн (7 млрд рублей) за один аппарат. Но в эту стоимость входят затраты на наземное оборудование, запасные двигатели, обслуживание и обучение. Цена военной техники для Минобороны обычно заметно ниже, чем в экспортных контрактах.

Компания «МиГ» ранее страховала свои пилотируемые истребители, проходящие испытания, на суммы, сопоставимые с «Охотником». Так, корабельный МиГ-29К был застрахован на 1,3 млрд рублей, а самый современный МиГ-35С — на 350 млн рублей дороже.

Страховая стоимость прототипа ударного «Охотника» оказалась приблизительно вдвое выше, чем у новейшей модификации транспортно-боевых вертолётов Ми-8АМТШ, создаваемой для спецназа и равна цене четырех танков Т-90МС.

Испытания прототипа

Научно-исследовательские работы по проекту стартовали в 2011 году и через пять лет были завершены. В 2016 году начались опытно-конструкторские работы, которые продолжаются по настоящее время.

Первый прототип был выведен из цеха сборки для наземных испытаний в июне 2018 года. В августе следующего года беспилотный аппарат впервые поднялся в воздух и приступил к лётным испытаниям. На 2020 год запланированы первые практические тесты с вооружениями. По словам вице-премьера правительства Юрия Борисова, проверка «Охотника» займет два-три года. Начало серийного производства этого БЛА ожидается после 2024 года.

Точные характеристики «Охотника» держатся в секрете. По известным данным полностью заправленный и вооружённый беспилотник будет весить около 20 т, как истребитель МиГ-29 и не уступит ему по размерам.

Такие габариты позволяют БЛА нести до трёх тонн вооружения во внутренних отсеках и выполнять все задачи пилотируемой ударной авиации. Он сможет использовать всё те же модели ракет и бомб, что и новейший истребитель Су-57.

Аппарат оснащен одной из модификаций реактивного двигателя АЛ-41Ф. Другие его варианты устанавливают на новейшие российские самолеты — Су-35 и малозаметный Су-57. Использование схемы «летающее крыло», современных композиционных и радиопоглощающих материалов сделает и сам беспилотник почти невидимым для радаров противника, что позволит ему преодолевать современные системы ПВО.