В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Разведывательную деятельность у воздушных и морских границ России за неделю вели 15 летательных аппаратов, отмечается в инфографике, которую публикует газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".
В материале говорится, что за последнюю неделю истребители из состава дежурных сил ПВО семь раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
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