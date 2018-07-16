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16.07.2018
РИА Новости

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

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Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото
Самолеты-перехватчики Су 27. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Разведывательную деятельность у воздушных и морских границ России за неделю вели 15 летательных аппаратов, отмечается в инфографике, которую публикует газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

В материале говорится, что за последнюю неделю истребители из состава дежурных сил ПВО семь раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.

13.07.2018
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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