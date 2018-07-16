В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Разведывательную деятельность у воздушных и морских границ России за неделю вели 15 летательных аппаратов, отмечается в инфографике, которую публикует газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

В материале говорится, что за последнюю неделю истребители из состава дежурных сил ПВО семь раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.