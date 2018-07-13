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13.07.2018
Военное обозрение

Французы показали ролик с обликом истребителя нового поколения. Говорят: шестое

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Европейцы продолжают изыскание по направлению создания новейшего истребителя. Речь идёт об истребителе нового поколения, который планируется поставить на вооружение ВВС европейских стран как будущую альтернативу, а точнее комплекс, превосходящий американским F-35. Так, французская компания Dassault Aviation представила видеоролик, на котором продемонстрирован облик будущего европейского авиационного детища.

YouTube

Это не первый случай, когда европейцы демонстрируют внешний вид перспективного авиационного комплекса. Однако пока дальше картинок и пластиковых макетов ситуация не продвигается. По крайней мере, если говорить об общедоступной информации о новом евроистребителе.

Сам ролик посвящён истории создания авиационных средств французской компанией. Ролик на канале YouTube AsianDefence:

Сами европейцы, кстати, не склонны причислять перспективный истребитель к 5-му поколению средств военной авиации. В той же Dassault Aviation неоднократно говорили о том, что проектируемый самолёт по своим характеристикам будет близок к параметрам 6-го поколения. В первую очередь речь идёт о маневренности, стелс-параметрах, а также о радиоэлектронном оснащении истребителя. Кроме того, отмечается его способность (плановая) действовать на высотах, которые для всех существующих истребителей недосягаемы.

Сам облик будущего евроистребителя во многом схож с американской перспективной авиаверсией F/A-XX от корпорации Boeing. Одна из черт - "бесхвостовой" вариант. В США заявляют, что этот самолёт начнут поставлять для нужд ВВС и ВМС к началу 2030-х годов.

12.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Продукция
F-35
Компании
Boeing
Dassault
Проекты
Истребитель 5 поколения
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