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13.07.2018
РИА Новости

Ростех создал компанию "Криптонит" для коммерциализации военных технологий

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Павильон компании Ростех. Архивное фото
Павильон компании Ростех. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Гальперин

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Концерн "Автоматика" госкорпорации Ростех и компания "Цитадель" учредили научно-производственную компанию "Криптонит", которая займется созданием гражданских IT-продуктов на базе военных разработок в области информационной безопасности, в том числе блокчейна, говорится в сообщении Ростеха, поступившем в РИА Новости.

"Начальные инвестиции в создание СП составят более 4 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.

Основными сферами деятельности НПК "Криптонит" станут криптография и квантовые вычисления, машинное обучение и хранилища больших данных, безопасность решений на основе технологии блокчейн, телекоммуникационные стандарты и их безопасность.

Задачами предприятия станет привлечение инвестиций для коммерциализации инновационных решений и технологий, созданных предприятиями и исследовательскими институтами оборонной промышленности страны, а также развитие собственных компетенций в области информационной безопасности и работы с большими данными, говорится в сообщении.

"Очевидно, что российские военные разработки в области информационной безопасности имеют большой потенциал для гражданского применения. В том числе речь идет и о высокотехнологичном экспорте. Создание совместного предприятия - отличный пример государственно-частного партнерства, а консолидация усилий позволит увеличить синергию как за счет выхода на новые направления деятельности и развития рыночных компетенций, так и за счет включения накопленного оборонной промышленностью России научно-технического потенциала в IT-отрасли", - приводятся в сообщении слова директора радиоэлектронного кластера Ростеха Сергея Сахненко.

Новая компания будет базироваться на территории концерна "Автоматика". Для нее будет проведена полная реконструкция части помещений концерна в Москве.

Криптонит - вымышленный минерал из вселенной о Супермене, который лишал его сил и способностей.

12.07.2018
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Страны
Россия
Компании
Ростех
Проекты
Блокчейн
ИТ
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