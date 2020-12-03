«Швабе» рассказал о медицинской промышленности в эпоху коронавируса

На цифровой площадке INNOPROM ONLINE с участием Холдинга "Швабе" Госкорпорации Ростех обсудили влияние пандемии на отрасль здравоохранения. Спикеры поделились опытом работы в новых условиях.

О том, как COVID-19 затронул деятельность медицинских компаний, о мерах гоcподдержки и новых возможностях поговорили участники сессии "Новая реальность медицинской промышленности 2020: успехи VS трудности" на INNOPROM ONLINE. В мероприятии приняли участие представители крупных государственных и частных организаций.

От лица Холдинга выступил заместитель генерального директора "Швабе" по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции Иван Ожгихин.

"Пандемия коронавируса для каждого стала одновременно и вызовом, и испытанием, и возможностью. Все мы вынуждены были адаптироваться к новым условиям и, подчас фундаментально, менять подход к работе, - отметил Иван Ожгихин. - Холдинг "Швабе" успешно и в сжатые сроки аккумулировал имеющийся опыт производителя и поставщика медицинского оборудования, а также использовал существующие мощности для создания решений по сдерживанию COVID-19 на территории страны".

По распоряжению Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 708-р "Швабе" стал единым поставщиком оборудования для сдерживания коронавируса в федеральные органы исполнительной власти. Поставки включали бесконтактные ИК-термометры, тепловизионные комплексы для дистанционного выявления людей с повышенной температурой и установки обеззараживания воздуха.

За это время, в условиях антивирусных ограничений, Холдинг поставил различным заказчикам свыше 120 тыс. единиц оборудования. Была организована горячая линия "Швабе" по номеру 8(800) 301-55-99, где желающие и сегодня могут получить необходимую информацию о приобретении оборудования. С начала пандемии число заявок превысило 5500 и продолжает расти.

Полный спектр работ, от поставки и установки оборудования для сдерживания COVID-19 до гарантийной техподдержки, выполняет компания "Швабе - Москва".

В целях профилактики коронавирусной инфекции Холдинг в кратчайшие сроки разработал, а также внес вклад в создание новой техники для решения актуальных задач. Так, на основе тепловизионных систем в контуре "Швабе" создано интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных - "Зоркий". В июне на базе Красногорского завода им. С.А. Зверева успешно прошли государственные испытания двух автоматических комплексов для выявления в помещениях токсинов, бактерий и вирусов, в том числе коронавируса - это "Детектор-БИО", разработанный в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, и созданный в партнерстве с Институтом теоретической и экспериментальной биофизики РАН "Эфир-БИО".

Промышленные площадки "Швабе" также освоили выпуск комплектующих к аппаратам ИВЛ: одноразовых дыхательных контуров и фильтров, узлов подачи кислорода - банок типа Боброва. Вместе с тем началось производство тепловизоров с искусственным интеллектом, локтевых дозаторов для бесконтактной обработки рук жидким мылом или кожным антисептиком в местах, требующих высокого уровня санитарной безопасности.

В июле "Швабе" обеспечил соблюдение санитарных норм на избирательных участках общероссийского голосования по поправкам к Конституции, поставив в Центральную избирательную комиссию около 30 тысяч бесконтактных инфракрасных термометров. Такими же термометрами в сентябре Холдинг оснастил и российские школы.

Холдинг "Швабе"

Входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России - сегодня это основное ядро оптической отрасли страны. В контуре Холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. По итогам 2019 года портфель объектов интеллектуальной собственности Холдинга составил 2425 единиц, номенклатура выпускаемой продукции - свыше 6500 наименований.

Предприятия "Швабе" разрабатывают и серийно производят оптико-электронные и лазерные комплексы для Вооруженных Сил РФ, системы аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы. На сегодняшний день на территории РФ установлено более 200 тысяч единиц светотехники и около 10 тысяч единиц медтехники "Швабе" - данная продукция функционирует практически в каждом городе страны. География поставок охватывает все регионы России и несколько десятков стран мира. Представительства Холдинга располагаются в Китае, Швейцарии и Белоруссии.

Госкорпорация Ростех

Одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе", Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов.

Компания является ключевым поставщиком технологий "Умного города", занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.