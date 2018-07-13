Израильская компания попытается доставить спускаемый аппарат на поверхность Луны

Посадка аппарата на поверхность спутника Земли запланирована на 13 февраля 2019 года

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /Корр.ТАСС Игорь Борисенко/. Доставить автоматическую станцию на поверхность Луны попытаются в 2019 году израильские ученые. Как сообщил в среду интернет-портал Space.com, частная израильская компания SpaceIL и государственная Israel Aerospace Industries намерены в декабре нынешнего года разместить лунный модуль в качестве дополнительной полезной нагрузки на ракете-носителе Falcon-9, которая стартует с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Аппарат массой 600 кг создавался в рамках проекта Google Lunar X Prize. Согласно его условиям, частная компания, первой доставившая на Луну автоматическую станцию, способную передвигаться по лунной поверхности на дистанцию как минимум 500 метров, получала бы приз в $20 млн. В марте нынешнего года компания Google отменила этот конкурс, однако израильская компания продолжила работу над лунным модулем, затратив на проект около $88 млн.

Он будет выведен на эллиптическую орбиту вокруг Земли, затем, после коррекции орбиты, перейдет на траекторию полета к Луне. Посадка на поверхность Луны запланирована на 13 февраля 2019 года.

Если операция пройдет успешно, отметил интернет-портал Space.com, то Израиль станет четвертым государством - после России, США и Китая, - кому удалось доставить автоматическую станцию на поверхность Луны.