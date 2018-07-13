Войти
13.07.2018
ТАСС

Израильская компания попытается доставить спускаемый аппарат на поверхность Луны

571
0
0
Полнолуние. Архивное фото
Полнолуние. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Антон Денисов

Посадка аппарата на поверхность спутника Земли запланирована на 13 февраля 2019 года

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /Корр.ТАСС Игорь Борисенко/. Доставить автоматическую станцию на поверхность Луны попытаются в 2019 году израильские ученые. Как сообщил в среду интернет-портал Space.com, частная израильская компания SpaceIL и государственная Israel Aerospace Industries намерены в декабре нынешнего года разместить лунный модуль в качестве дополнительной полезной нагрузки на ракете-носителе Falcon-9, которая стартует с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Аппарат массой 600 кг создавался в рамках проекта Google Lunar X Prize. Согласно его условиям, частная компания, первой доставившая на Луну автоматическую станцию, способную передвигаться по лунной поверхности на дистанцию как минимум 500 метров, получала бы приз в $20 млн. В марте нынешнего года компания Google отменила этот конкурс, однако израильская компания продолжила работу над лунным модулем, затратив на проект около $88 млн.

Он будет выведен на эллиптическую орбиту вокруг Земли, затем, после коррекции орбиты, перейдет на траекторию полета к Луне. Посадка на поверхность Луны запланирована на 13 февраля 2019 года.

Если операция пройдет успешно, отметил интернет-портал Space.com, то Израиль станет четвертым государством - после России, США и Китая, - кому удалось доставить автоматическую станцию на поверхность Луны.

12.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Компании
IAI
Проекты
Falcon РН
ИТ
Луна
Похожие новости

16.02.2018 Глава SpaceX назвал причину неудачи при попытке спуска ступени ракеты Falcon Heavy

09.01.2018 Чужие победы

07.09.2017 Ближе к звездам: наземные испытания Falcon Heavy прошли успешно

20.03.2017 Разбор полетов

14.09.2016 Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты

05.09.2016 Потеря "Амос-6" - тяжелый удар по космической индустрии Израиля

31.05.2016 Не догоняем

01.07.2015 «В пилотируемой космонавтике мы многое потеряли»

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 12:49
  • 21
На "Армату" примерили 152-мм пушку
  • 13.07 12:25
  • 123
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 13.07 12:08
  • 4
Ростех создает ПО для массового внедрения компьютеров "Эльбрус" в России
  • 13.07 11:57
  • 6
Может ли Россия догнать Запад по беспилотникам?
  • 13.07 11:54
  • 23
Энергохлам
  • 13.07 11:19
  • 2
Боевые корабли попали в Сеть
  • 13.07 10:53
  • 4
Китайский подводный рекордсмен
  • 13.07 10:30
  • 133
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 13.07 09:48
  • 6
Подлодку "Новороссийск" вооружили новейшими торпедами "Ихтиозавр"
  • 13.07 08:35
  • 1
Последний в серии? В Зеленодольске заложили МРК проекта 21631
  • 13.07 08:20
  • 4
Лукашенко заявил о переходе Оршанского авиаремонтного завода государству, украинскому ПАО "Мотор Сич" принадлежало 59,5%
  • 13.07 07:27
  • 1
Bombardier CSeries стал Airbus A220
  • 13.07 05:55
  • 2
Где Россия, там угроза. Британия собралась перекрыть для РФ север Атлантики
  • 13.07 05:41
  • 14
Индонезия заплатит России более $1млрд за 11 Су-35 - источник
  • 13.07 05:18
  • 31
Заявленные для истребителя 6-го поколения радиофотонные РЛС создадут в РФ через пару лет