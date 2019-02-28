Израильский аппарат "Берешит" столкнулся с техническим сбоем на пути к Луне

В компании SpaceIL отметили, что "в настоящее время системы космического аппарата работают нормально"

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 февраля. /ТАСС/. Израильский аппарат "Берешит" столкнулся с техническим сбоем по пути к Луне. Об этом сообщила в Twitter израильская компания SpaceIL, отвечающая за осуществление научной миссии.

"Компьютер космического аппарата "Берешит" неожиданно перезагрузился на этапе подготовки к маневру, и он был автоматически отменен. Группы инженеров анализируют ситуацию", - говорится в публикации. В компании добавили, что "в настоящее время системы космического аппарата работают нормально". Его путешествие на Луну должно занять два месяца, и в случае успеха Израиль станет четвертой страной после России, США и Китая, доставившей автоматическую станцию на поверхность естественного спутника Земли.

"Берешит" вывела в космос 21 февраля американская компания SpaceX. Стартовая масса аппарата составила 585 кг, из которых примерно 400 кг пришлось на топливо. Ракета-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu) и израильской лунной станцией 21 февраля стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Изначально частная израильская компания SpaceIL и государственный концерн Israel Aerospace Industries планировали разместить лунный модуль в качестве дополнительной полезной нагрузки на ракете-носителе SpaceX Falcon-9, которая должна была стартовать в декабре 2018 года. Посадку своего космического аппарата на Луну израильтяне тогда намеревались осуществить 13 февраля 2019 года. Теперь ожидается, что станция прилунится 11 апреля после выполнения серии маневров.

Местом для посадки выбрано Море Ясности, где находится одна из лунных магнитных аномалий. В задачу аппарата входит осуществление научного эксперимента по измерению магнитного поля Луны. "Берешит", название которого на иврите означает библейскую Книгу Бытия и первую книгу Торы, не имеет терморегуляции и сможет проработать не более двух суток. После перегрева его электроника выйдет из строя. Завершив свою миссию, он вместе с капсулой времени останется на Луне.