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12.07.2018
ЦАМТО

Доля поставок Китаю в портфеле заказов российских вооружений достигла своей высшей отметки

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В. Путин и Си Цзиньпин
Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве.
Источник: © РИА Новости, Сергей Гунеев

ЦАМТО, 11 июля. Доля поставок Китаю в портфеле заказов российских вооружений достигла своей высшей отметки, КНР активно развивает собственную оборонную промышленность и в будущем может стать ведущим конкурентом РФ на международном оружейном рынке.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил представитель ЦАМТО.

Так в ЦАМТО прокомментировали первое интервью зарубежным СМИ (итальянское издание Il Giornale) министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот заявил, что около 12% всего экспорта российского оружия приходится на Китай.

"Китай остается нашим важным партнером в сфере ВТС. В то же время, последние годы Пекин активно развивает собственную оборонную промышленность. Поэтому доля Китая в портфеле оружейных заказов РФ фактически достигла своего пика – в дальнейшем она либо останется на том же уровне, либо будет снижаться", – сказал собеседник агентства.

Как подчеркнули в ЦАМТО, Китай стремится стать ведущим экспортером вооружений и уже сегодня конкурирует на рынке целого ряда стран.

Говоря об основных направлениях российско-китайского ВТС, в ЦАМТО напомнили, что Россия осуществляет крупные контракты на поставки в КНР систем ПВО С-400 и истребителей Су-35. Кроме того, Китай закупает у РФ двигатели для своих боевых самолетов.

Справка ЦАМТО:

По оценке ЦАМТО, Китай по 8-летнему периоду (2009-2016 гг.) занял 4 место в общем балансе российского военного экспорта с долевым объемом 7,84%. Начиная с 2009 года, доля Китая постоянно снижалась, хотя по некоторым годам были небольшие всплески. Пик падения долевого объема Китая в общем балансе российского военного экспорта пришелся на 2015 год – 1,97%. В 2016 году долевой объем Китая возрос до 4,70%.

С учетом контрактов на ЗРС С-400, истребителей Су-35 и ряда других экспортных программ, в 2017-2020 гг. доля Китая в общем балансе российского военного экспорта возрастет, и Пекин, по прогнозу ЦАМТО, переместится на третье место в общем балансе российского военного экспорта с долевым показателем 11,06% против 7,84% в 2009-2016 гг. (4 место).

11.07.2018
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