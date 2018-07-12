В ЦАМТО рассказали о военном сотрудничестве России и Китая
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Доля поставок Китаю в портфеле заказов российских вооружений достигла своей высшей отметки, КНР активно развивает собственную оборонную промышленность и в будущем может стать ведущим конкурентом РФ на международном оружейном рынке, сказал РИА Новости в среду представитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).
Так он прокомментировал первое интервью зарубежным СМИ (итальянское издание Il Giornale) министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот заявил, что около 12% всего экспорта российского оружия приходится на Китай.
"Китай остается нашим важным партнёром в сфере ВТС. В то же время последние годы Пекин активно развивает собственную оборонную промышленность. Поэтому доля Китая в портфеле оружейных заказов РФ фактически достигла своего пика - в дальнейшем она либо останется на том же уровне, либо же будет снижаться", - сказал собеседник агентства.
В ЦАМТО отметили, что Китай стремится стать ведущим экспортером вооружений и уже сегодня конкурирует на рынке целого ряда стран.
Говоря об основных направлениях российско-китайского ВТС, эксперт напомнил, что Россия осуществляет крупные контракты на поставки в КНР систем ПВО С-400 и истребителей Су-35. Кроме того, Китай закупает у РФ двигатели для своих боевых самолётов.
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