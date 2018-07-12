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12.07.2018
ЦАМТО

Единственная горная бригада за Уралом получила на вооружение современные средства связи нового поколения

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Радиорелейная станция Р-419Л1
Подвижная цифровая радиорелейная станция Р-419Л1.
Источник: www.relero.ru

ЦАМТО, 11 июля. Новые средства связи – две радиорелейные станции Р-419Л1 – поступили на вооружение мотострелковой горной бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Республике Тыва.

Р-419Л1 предназначена для быстрого развертывания самостоятельных радиорелейных или кабельных линий связи, а также для ответвлений каналов от многоканальных радиорелейных, тропосферных и проводных линий связи, применяемых в качестве временной радиовставки на поврежденных или ремонтируемых кабельных линиях связи. Новая аппаратура позволяет организовывать защищенную видеоконференцсвязь и передавать видеоданные по радиосигналу на скорости от 2048 до 8448 кбит/с.

Радиорелейные станции оснащены аппаратурой определения координат и могут реализовывать топографическую привязку через российскую глобальную спутниковую систему навигации ГЛОНАСС. Кроме того, многофункциональные станции имеют систему кондиционирования и обогрева воздуха, удобные места для работы и отдыха военнослужащих.

Специалисты бригады приступили к освоению современных средств связи нового поколения в полевых условиях.

Формирование бригады в Туве началось в конце 2014 года. Она стала единственным горнострелковым соединением Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированным за Уралом, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

11.07.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЛОНАСС
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