Единственная горная бригада за Уралом получила на вооружение современные средства связи нового поколения
ЦАМТО, 11 июля. Новые средства связи – две радиорелейные станции Р-419Л1 – поступили на вооружение мотострелковой горной бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Республике Тыва.
Р-419Л1 предназначена для быстрого развертывания самостоятельных радиорелейных или кабельных линий связи, а также для ответвлений каналов от многоканальных радиорелейных, тропосферных и проводных линий связи, применяемых в качестве временной радиовставки на поврежденных или ремонтируемых кабельных линиях связи. Новая аппаратура позволяет организовывать защищенную видеоконференцсвязь и передавать видеоданные по радиосигналу на скорости от 2048 до 8448 кбит/с.
Радиорелейные станции оснащены аппаратурой определения координат и могут реализовывать топографическую привязку через российскую глобальную спутниковую систему навигации ГЛОНАСС. Кроме того, многофункциональные станции имеют систему кондиционирования и обогрева воздуха, удобные места для работы и отдыха военнослужащих.
Специалисты бригады приступили к освоению современных средств связи нового поколения в полевых условиях.
Формирование бригады в Туве началось в конце 2014 года. Она стала единственным горнострелковым соединением Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированным за Уралом, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
12.07.2018 Более тысячи разведчиков ЦВО приступили к учениям на полигонах Сибири и Поволжья
02.07.2018 Связисты ЗВО провели масштабные радиотренировки в нескольких регионах
27.06.2018 Бомбы для халифата
25.06.2018 ВКС приняли на сопровождение разгонный блок "Фрегат" и выведенный им на орбиту космический аппарат "ГЛОНАСС-М"
22.06.2018 Связисты ЮВО в Волгограде провели радиотренировку с использованием цифровых радиостанций 6-го поколения "Азарт"
19.06.2018 Воздушно-космические силы провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк
19.06.2018 Ракета "Союз-2.1б" стартовала с Плесецка со спутником "Глонасс-М"
18.06.2018 Спутник "Глонасс-М" вывели на целевую орбиту