Войти
12.07.2018
РИА Новости

Около 12% от экспорта российского оружия приходится на Китай, заявил Шойгу

578
0
0
Сергей Шойгу. Архивное фото
Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Порядка 12% от всего экспорта российского оружия приходится на Китай, заявил в интервью итальянскому изданию Il Giornale министр обороны России Сергей Шойгу.

"Сегодня около 12% направляемого на экспорт российского оружия идет в Китай", - сказал он.

Шойгу отметил, что военно-техническое сотрудничество РФ и КНР не направлено против каких-либо других стран или блоков и "служит исключительно укреплению глобальной и региональной безопасности".

11.07.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости

12.07.2018 Шойгу: Дамаск не обращался по поводу поставок С-300 в Сирию

12.07.2018 Как российский "военный" ноутбук заставили падать перед министром обороны

12.07.2018 Доля поставок Китаю в портфеле заказов российских вооружений достигла своей высшей отметки

12.07.2018 В ЦАМТО рассказали о военном сотрудничестве России и Китая

12.07.2018 Экзамены в Краснодарское авиационное училище в этом году будут сдавать 66 абитуриенток

12.07.2018 Шойгу рассказал о планах Запада устроить в Крыму "гибридную войну"

12.07.2018 Шойгу: напряжение в отношениях России и США нагнетают американские элиты

12.07.2018 Шойгу: США планируют выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.07 17:52
  • 21
Заявленные для истребителя 6-го поколения радиофотонные РЛС создадут в РФ через пару лет
  • 12.07 17:51
  • 131
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 12.07 17:08
  • 19
На "Армату" примерили 152-мм пушку
  • 12.07 16:46
  • 4
Военные связисты на учениях под Челябинском посадили рой "вражеских" беспилотников
  • 12.07 15:36
  • 27
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 12.07 14:54
  • 3
Беспарашютное десантирование украинских пограничников под Одессой
  • 12.07 14:28
  • 1
Шойгу считает, что противоречия между Израилем и Ираном следует решать на переговорах
  • 12.07 14:17
  • 7
Эксперт рассказал, какой будет Российская армия через десять лет
  • 12.07 14:10
  • 6
Украина не получает оружие из Израиля уже 4 года, таких планов на будущее нет - украинский посол
  • 12.07 14:06
  • 1
Новая Спецверсия УАЗ-452 «Буханка» (2018)
  • 12.07 13:55
  • 1
Технологию лазерного сканирования впервые внедрили на беспилотниках "Калашникова"
  • 12.07 13:47
  • 3
Госдума отклонила проект о зачислении отслуживших в армии в вузы без экзаменов
  • 12.07 13:42
  • 3
Как российский "военный" ноутбук заставили падать перед министром обороны
  • 12.07 13:37
  • 1
Ростех создает ПО для массового внедрения компьютеров "Эльбрус" в России
  • 12.07 13:32
  • 12
Энергохлам