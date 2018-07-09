Для создания Ил-112В применят 3D-принтер
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Самолет Ил-112В.
Источник: © Дивизион транспортной авиации ОАК
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ряд узлов нового военно-транспортного самолета Ил-112В дорабатывают с помощью деталей, изготовленных на 3D-принтере для ускорения подготовки самолета, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Дивизиона транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
"Специалисты ПАО "Ил" и ПАО "ВАСО" распечатали на 3D-принтере макет воздухозаборника сложной конструкции для установки на первый летный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В", - говорится в сообщении.
Как пояснил первый заместитель гендиректора Авиакомплекса имени Ильюшина Павел Черенков, слова которого приводит пресс-служба, самолет Ил-112В создается с нуля, поэтому многие детали и комплектующие в процессе установки на самолет требуют доработки. "Распечатанные" детали дешевле металлических, поэтому именно их используют для черновой доводки. "Чистовые" детали для летного самолета будут изготовлены из металла.
"Мы начали использовать 3D-принтер, чтобы понять, насколько верны или неверны были наши расчеты. Такие технологии позволяют не прерываться на доработку готовых изделий, что, в свою очередь, существенно сокращает сроки монтажа оборудования и удешевляет процесс производства", - сказал Черенков.
При этом пресс-служба отмечает, что в будущем и некоторые несложные детали будут серийно изготавливаться на 3D-принтере.
Легкий военно-транспортный Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн оружия и военной техники, грузов и личного состава. Как отмечал глава Авиакомплекса имени Ильюшина Алексей Рогозин, первый полет данной машины должен состояться в конце 2018 года.
В свою очередь, нынешний вице-премьер по ОПК Юрий Борисов в бытность заместителем министра обороны РФ заявлял, что военное ведомство намерено закупить более 100 Ил-112В в рамках госпрограммы вооружений на 2018-2027 годы.
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09.07.2018
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