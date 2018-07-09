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Военный эксперт рассказал, зачем России новые "самолеты-глушители"

10.07.2018 РИА Новости 589 0
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Самолет Ил-22ПП "Порубщик"
Самолет Ил-22ПП "Порубщик".
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. России необходимо построить четыре эскадрильи перспективных самолётов-постановщиков помех "Порубщик-2", чтобы получить возможность вывести из строя спутниковую группировку потенциального противника, заявил в понедельник РИА Новости член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил РИА Новости, что в России создается самолет-постановщик помех, который сможет выводить из строя военные спутники. По его словам, новая машина заменит в Воздушно-космических силах поставляемый сегодня самолёт РЭБ Ил-22ПП "Порубщик".

"Я думаю, что для подавления спутниковой группировки потенциального противника нам необходимо по эскадрилье на каждое оперативно-стратегическое командование - то есть речь идёт о четырех эскадрильях (в одной эскадрилье 12 самолетов - ред)", - сказал Мураховский.

При этом эксперт отметил, что сегодня Россия не располагает планером для этого проекта. По его словам, платформой для "Порубщика-2" должен стать создаваемый сегодня в РФ перспективный средний военно-транспортный самолёт Ил-276.

Собеседник агентства добавил, что подобные разработки есть и у других ведущих военных держав. В частности Мураховский привёл в пример американскую платформу RC-135W, на которой также стоят станции помех, подавляющих спутниковые навигационные системы.

"Порубщики" считаются одними из самых эффективных в мире самолетов РЭБ. Они могут самостоятельно обнаруживать радиоэлектронное излучение комплексов противовоздушной обороны противника, подавлять их мощными помехами или искажать сигналы их радиолокаторов. При этом уточняется, что Ил-22ПП не мешают работе радиоэлектронных систем своих войск.
09.07.2018
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Страны
Россия
США
Продукция
KC-135
Ил-22
Ил-276
Компании
ВПК РФ
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