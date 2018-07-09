СМИ: ОАК заявила о готовности поставить Индии 110 истребителей МиГ-35
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Истребитель МиГ-35.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
Объединенная авиастроительная корпорация участвует в конкурсе на поставку самолетов индийским ВВС вместе с пятью производителями авиатехники из США и Европы
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июля. Ведущие мировые производители авиатехники, в том числе российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), откликнулись на предложение Индии принять участие в конкурсе на поставку индийским ВВС 110 истребителей. Как сообщила в субботу газета Business Standard, срок ответа на индийский "запрос на информацию" (request for information) официально истек в пятницу, всего откликнулись шесть компаний.
По данным издания, в списке соискателей четыре двухдвигательных самолета: российский МиГ-35, американский F/A-18 (Ф/А-18), европейский Eurofighter Typhoon (Еврофайтер "Тайфун") и французский Rafale ("Рафаль"), а также два однодвигательных: американский F-16 Fighting Falcon и шведский Gripen E.
В апреле 2018 года министерство обороны Индии опубликовало "запрос на информацию" в рамках программы приобретения 110 многоцелевых боевых самолетов с учетом национальной программы "Делай в Индии". Указывается, что Нью-Дели закупит победивший в соревновании истребитель в количестве 17 единиц в полностью боеготовом состоянии, а остальные 93 самолета должны быть построены по лицензии в Индии.
Общая стоимость контракта оценивается от 9,7 до $19,4 млрд - в зависимости от того, какому самолету будет отдано предпочтение, отмечает издание со ссылкой на источники. Ожидается, что индийские ВВС и эксперты рассмотрят предоставленную производителями информацию и составят "шорт-лист" - укороченный список машин, которые будут участвовать в соревновании дальше. Следующий этап может начаться через три-шесть месяцев, сообщила газета.
Ранее Индия также потребовала от участников указать объем технологий, который они готовы передать индийской стороне для производства самолетов, представить список вооружения истребителя, а также показать возможность оснащения его системами оружия и оборудованием индийского производства. Компания-победитель также будет нести ответственность за подготовку летчиков и техников индийских ВВС.
Поставщиков таких самолетов Индия ищет с 2007 года. Победителем в объявленном тогда тендере стала французская корпорация Dassault Aviation, которой предстояло поставить в Индию 126 истребителей Rafale. Однако из-за разногласий по поводу цены, технического обслуживания и других вопросов условия контракта в 2015 году были пересмотрены. В итоге Индия получит только 36 истребителей этого типа.
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07.07.2018
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