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СМИ: ОАК заявила о готовности поставить Индии 110 истребителей МиГ-35

09.07.2018 ТАСС 825 1
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Истребитель МиГ-35
Истребитель МиГ-35.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Объединенная авиастроительная корпорация участвует в конкурсе на поставку самолетов индийским ВВС вместе с пятью производителями авиатехники из США и Европы

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июля. Ведущие мировые производители авиатехники, в том числе российская Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), откликнулись на предложение Индии принять участие в конкурсе на поставку индийским ВВС 110 истребителей. Как сообщила в субботу газета Business Standard, срок ответа на индийский "запрос на информацию" (request for information) официально истек в пятницу, всего откликнулись шесть компаний.

По данным издания, в списке соискателей четыре двухдвигательных самолета: российский МиГ-35, американский F/A-18 (Ф/А-18), европейский Eurofighter Typhoon (Еврофайтер "Тайфун") и французский Rafale ("Рафаль"), а также два однодвигательных: американский F-16 Fighting Falcon и шведский Gripen E.

В апреле 2018 года министерство обороны Индии опубликовало "запрос на информацию" в рамках программы приобретения 110 многоцелевых боевых самолетов с учетом национальной программы "Делай в Индии". Указывается, что Нью-Дели закупит победивший в соревновании истребитель в количестве 17 единиц в полностью боеготовом состоянии, а остальные 93 самолета должны быть построены по лицензии в Индии.

Общая стоимость контракта оценивается от 9,7 до $19,4 млрд - в зависимости от того, какому самолету будет отдано предпочтение, отмечает издание со ссылкой на источники. Ожидается, что индийские ВВС и эксперты рассмотрят предоставленную производителями информацию и составят "шорт-лист" - укороченный список машин, которые будут участвовать в соревновании дальше. Следующий этап может начаться через три-шесть месяцев, сообщила газета.

Ранее Индия также потребовала от участников указать объем технологий, который они готовы передать индийской стороне для производства самолетов, представить список вооружения истребителя, а также показать возможность оснащения его системами оружия и оборудованием индийского производства. Компания-победитель также будет нести ответственность за подготовку летчиков и техников индийских ВВС.

Поставщиков таких самолетов Индия ищет с 2007 года. Победителем в объявленном тогда тендере стала французская корпорация Dassault Aviation, которой предстояло поставить в Индию 126 истребителей Rafale. Однако из-за разногласий по поводу цены, технического обслуживания и других вопросов условия контракта в 2015 году были пересмотрены. В итоге Индия получит только 36 истребителей этого типа.
07.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Франция
Швеция
Продукция
EF-2000
F-16
F-18
Gripen NG
Rafale
МиГ-35
Компании
Dassault
ОАК
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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3950
№1
09.07.2018 15:42
Нужно предложить индусам "Супер-контракт"  100 Су-57 +100 МиГ-35  за 20 млрд. долл,
от такого подарка они вряд ли посмеют отказаться......
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