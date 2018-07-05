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"Кинжал" для "Тушки"

05.07.2018 Известия.ru 209 1
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Бомбардировщик Ту-22М3
Бомбардировщик Ту-22М3.
Источник: commons.wikimedia.org/Alex Beltyukov

На что способен российский стратегический бомбардировщик с новой боевой ракетой

СМИ сообщили о планах оснастить бомбардировщик Ту-22М3 ракетным комплексом "Кинжал". Портал iz.ru разбирался в возможных перспективах и последствиях этого шага.

Между "Искандером" и "Кинжалом"

Ракетный комплекс "Кинжал" был анонсирован в выступлении президента России Владимира Путина в марте 2018 года. Глава государства сообщил, что комплекс уже находится на опытно-боевом дежурстве в Южном военном округе. Выступление сопровождалось видеозаписью пуска новой ракеты с модифицированного истребителя МиГ-31.

По имеющимся данным, ракета Х-47М2 комплекса "Кинжал" представляет собой авиационный вариант ракеты 9М723-1 комплекса "Искандер". За счет большой высоты (до 18 км) и скорости пуска (до 2,5 тыс. км/ч) авиационный вариант имеет значительно большую максимальную скорость и дальность полета (до 2 тыс. км вместо 480). Кроме того, этот вариант не нарушает положений договора о ракетах средней и меньшей дальности, запрещающий производство, испытания и развертывание наземных ракет с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сообщается, что новый комплекс предназначен, среди прочего, для борьбы с надводными кораблями, однако о наличии для него самонаводящегося боевого блока, способного поражать надводные цели, достоверно пока неизвестно. Вместе с тем комплекс может применяться по неподвижным целям и представляет собой эффективное средство поражения точечных стационарных объектов, таких как командные пункты, узлы связи, мосты и другие стратегически важные цели.

От МиГ-31 к Ту-22М

О возможном наличии авиационного варианта "Искандера" говорили еще до официальной презентации "Кинжала", при этом в качестве основного потенциального носителя назывался именно Ту-22М, а точнее, Ту-22М3 – единственный вариант этого самолета, остающийся в составе ВВС России.

Эти машины постройки 1980-х годов активно применяются в боевых действиях, в том числе в ходе операции в Сирии. Сегодня основным их вооружением являются свободнопадающие авиабомбы и сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-22. В настоящее время на вооружении ВВС Росси находится 60 с небольшим Ту-22М3, еще несколько десятков машин этого типа выведены на хранение.

Ту-22М3 имеют две основные задачи: уничтожение важных наземных целей в радиусе 2–3 тыс. км и борьба с крупными надводными кораблями противника. В настоящее время машины этого типа проходят модернизацию в вариант Ту-22М3М, включающую совершенствование радиоэлектронного оборудования и ряда общесамолетных систем, в перспективе планируется и замена двигателей НК-25 на НК-32 нового производства.

Ракета Х-32 под крылом дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3

Фото: commons.wikimedia.org

В качестве наиболее мощного ракетного вооружения Ту-22М3М до недавних пор рассматривалась ракета Х-32, представляющая собой модернизированную Х-22 с увеличенной до 1 тыс. км дальностью и до 4 тыс. км/ч скоростью полета. Предполагается, что этот самолет будет нести и другие современные средства поражения, включая корректируемые авиабомбы и ракеты разных типов.

Анонсированное применение "Кинжала" может дать Ту-22М3 новое качество, резко повысив его возможности по поражению удаленных целей без захода в зону ПВО, при этом ракета Х-47М2 меньше по размерам, чем Х-22 и Х-32, и анонсированная загрузка из 3–4 ракет такого типа не является чем-то невозможным. Максимальная дальность полета ракеты при этом будет несколько меньше, чем при пуске с МиГ-31, в силу меньшего потолка и скорости Ту-22М, однако все равно будет вполне достаточной. Перехват подобных ракет на сегодня представляет собой большую сложность даже для современных систем ПВО и ПРО.

В условиях превосходства противника…

Подобная система является, разумеется, чисто ударной, но в рамках российской военной доктрины имеет оборонительное назначение. В случае гипотетического столкновения России и НАТО на европейском континенте, "Кинжал" в первую очередь в неядерном варианте, должен стать основным средством уничтожения тыловой инфраструктуры альянса, блокируя переброску войск, техники и парализуя управление военными действиями.

Применение подобных средств технически должно нивелировать численное превосходство противника в случае возможного столкновения и максимально оттянуть момент, когда единственным эффективным средством противодействия станет применение ядерного оружия.

Существует ли ядерный вариант "Кинжала"? Будет странно, если нет.


Илья Крамник
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
9М723
Искандер
Кинжал БР
Кинжал ЗРК
МиГ-31
НК-32
Ту-22М
Компании
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Ядерный щит
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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
14043
№1
05.07.2018 01:40
Зачем, если Х-32 практически доведена и запущена в производство? Понятно, что она дороже, но и эффективность у нее должна быть по меньшей мере не меньше. Несмотря на то, что она проигрывает Кинжалу в дальности, по боевому могуществу одна Х-32 будет эквивалентна 3-4 Кинжалам.

Ну и чем больше разнотипных ПКР в залпе (использующих различные частоты, алгоритмы, высоты и траектории), тем их сложнее перехватить или сбить с курса.
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