"Кинжал" для "Тушки"



Бомбардировщик Ту-22М3.

Источник: commons.wikimedia.org/Alex Beltyukov Бомбардировщик Ту-22М3.Источник: commons.wikimedia.org/Alex Beltyukov

На что способен российский стратегический бомбардировщик с новой боевой ракетой

СМИ сообщили о планах оснастить бомбардировщик Ту-22М3 ракетным комплексом "Кинжал". Портал iz.ru разбирался в возможных перспективах и последствиях этого шага.

Между "Искандером" и "Кинжалом"

Ракетный комплекс "Кинжал" был анонсирован в выступлении президента России Владимира Путина в марте 2018 года. Глава государства сообщил, что комплекс уже находится на опытно-боевом дежурстве в Южном военном округе. Выступление сопровождалось видеозаписью пуска новой ракеты с модифицированного истребителя МиГ-31.

По имеющимся данным, ракета Х-47М2 комплекса "Кинжал" представляет собой авиационный вариант ракеты 9М723-1 комплекса "Искандер". За счет большой высоты (до 18 км) и скорости пуска (до 2,5 тыс. км/ч) авиационный вариант имеет значительно большую максимальную скорость и дальность полета (до 2 тыс. км вместо 480). Кроме того, этот вариант не нарушает положений договора о ракетах средней и меньшей дальности, запрещающий производство, испытания и развертывание наземных ракет с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сообщается, что новый комплекс предназначен, среди прочего, для борьбы с надводными кораблями, однако о наличии для него самонаводящегося боевого блока, способного поражать надводные цели, достоверно пока неизвестно. Вместе с тем комплекс может применяться по неподвижным целям и представляет собой эффективное средство поражения точечных стационарных объектов, таких как командные пункты, узлы связи, мосты и другие стратегически важные цели.

От МиГ-31 к Ту-22М

О возможном наличии авиационного варианта "Искандера" говорили еще до официальной презентации "Кинжала", при этом в качестве основного потенциального носителя назывался именно Ту-22М, а точнее, Ту-22М3 – единственный вариант этого самолета, остающийся в составе ВВС России.

Эти машины постройки 1980-х годов активно применяются в боевых действиях, в том числе в ходе операции в Сирии. Сегодня основным их вооружением являются свободнопадающие авиабомбы и сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-22. В настоящее время на вооружении ВВС Росси находится 60 с небольшим Ту-22М3, еще несколько десятков машин этого типа выведены на хранение.

Ту-22М3 имеют две основные задачи: уничтожение важных наземных целей в радиусе 2–3 тыс. км и борьба с крупными надводными кораблями противника. В настоящее время машины этого типа проходят модернизацию в вариант Ту-22М3М, включающую совершенствование радиоэлектронного оборудования и ряда общесамолетных систем, в перспективе планируется и замена двигателей НК-25 на НК-32 нового производства.

Ракета Х-32 под крылом дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 Фото: commons.wikimedia.org

В качестве наиболее мощного ракетного вооружения Ту-22М3М до недавних пор рассматривалась ракета Х-32, представляющая собой модернизированную Х-22 с увеличенной до 1 тыс. км дальностью и до 4 тыс. км/ч скоростью полета. Предполагается, что этот самолет будет нести и другие современные средства поражения, включая корректируемые авиабомбы и ракеты разных типов.

Анонсированное применение "Кинжала" может дать Ту-22М3 новое качество, резко повысив его возможности по поражению удаленных целей без захода в зону ПВО, при этом ракета Х-47М2 меньше по размерам, чем Х-22 и Х-32, и анонсированная загрузка из 3–4 ракет такого типа не является чем-то невозможным. Максимальная дальность полета ракеты при этом будет несколько меньше, чем при пуске с МиГ-31, в силу меньшего потолка и скорости Ту-22М, однако все равно будет вполне достаточной. Перехват подобных ракет на сегодня представляет собой большую сложность даже для современных систем ПВО и ПРО.

В условиях превосходства противника…

Подобная система является, разумеется, чисто ударной, но в рамках российской военной доктрины имеет оборонительное назначение. В случае гипотетического столкновения России и НАТО на европейском континенте, "Кинжал" в первую очередь в неядерном варианте, должен стать основным средством уничтожения тыловой инфраструктуры альянса, блокируя переброску войск, техники и парализуя управление военными действиями.

Применение подобных средств технически должно нивелировать численное превосходство противника в случае возможного столкновения и максимально оттянуть момент, когда единственным эффективным средством противодействия станет применение ядерного оружия.

Существует ли ядерный вариант "Кинжала"? Будет странно, если нет.

Илья Крамник