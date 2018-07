Украина и Саудовская Аравия завершают отработку условий кооперации по серийному производству многоцелевых Ан-132 на мощностях в Таифе

Самолет-демонстратор Ан-132D (регистрационный номер UR-EXK, серийный номер 001) разработки украинского ГП "Антонов" в первом полете. Киев, 31.03.2017.

Украина и Саудовская Аравия завершают отработку условий кооперации по серийному производству многоцелевых Ан-132 разработки ГП "Антонов" (Киев) грузоподъемностью 9,2 тонн на мощностях в Таифе.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГП "Антонов", уже в июле стороны должны получить технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта серийного производства, подготовленное испанской инжиниринговой компанией по заказу саудовской TAQNIA Aeronautics.

"С целью оценки коммерческих перспектив проекта серийного производства Ан-132 на мощностях в Таифе наш саудовский партнер в проекте - TAQNIA Aeronautics - заказала подготовку ТЭО проекта одной из известных на рынке европейских инжиниринговых компаний. По данным саудовской стороны, на сегодняшний день степень готовности ТЭО проекта, разработанное испанским субподрядчиком, оценивается в 80-85%, завершение этих работ ожидается в июле", - уточнили в пресс-службе.

Как отметил собеседник агентства, согласно ТЭО, сборка многоцелевых Ан-132 на мощностях в Таифе будет обеспечиваться в рамках широкой международной кооперации с участием авиапрома Украины и известных мировых производителей.

"Наращивание локализации сборочного производства в Саудовской Аравии будет обеспечиваться поэтапно: на начальном этапе доля саудовской стороны в кооперации не превысит 10%. Уже имеющаяся на сегодняшний день в Саудовской Аравии техническая база позволяет саудовцам производить гидравлику, каркасные детали, элементы из композиционных материалов для Ан-132. Украинская сторона планирует взять на себя одну из самых сложных частей кооперации - изготовление крыла самолета. Доля украинской стороны в объеме работ по сборке самолета на первом этапе, как предполагается, составит порядка 90%. В последующем это соотношение кооперации по сборке самолета должно трансформироваться: доля саудовцев - 80%, доля украинской стороны - 20%", - уточнил он.

Как отметили в ГП, кроме того, ТЭО проекта также предусматривает создание современного сборочного производства Ан-132 на мощностях в Киеве для изготовления установочной партии новых самолетов. "Ее объем будет определен по результатам ТЭО. Вместе с тем ГП "Антонов", как разработчик Ан-132 будет получать роялти за каждую проданную машину", - уточнили в пресс-службе.

По словам официального представителя ГП "Антонов", предполагаемое распределение кооперации по проекту уже закреплено предварительными договоренностями сторон. "По завершении подготовки ТЭО планируется начать переговорный процесс с TAQNIA Aeronautics по отработке условий и подписанию контракта по проекту серийного производства Ан-132", - сообщил он.

"Предварительная стоимость проекта станет известна после завершения отработки всех аспектов масштабной международной кооперационной программы сотрудничества", - резюмировали в пресс-службе.

Согласно данным, озвученным ГП "Антонов" по итогам визита делегации предприятия в Королевство Саудовская Аравия (КСА) в марте 2018 года, запуск серийного производства многоцелевых Ан-132 на мощностях в Таифе намечен на 2021 год. Проект должен стать частью программы научно-технического развития Таифа. Создание серийного производства Ан-132 намечено в рамках технопарка, который будет построен в Таифе в кооперации с Научно-технологическим центром им. Короля Абдулазиза - одного из ключевых партнеров по программе Ан-132. В состав технопарка, в частности, войдут авиазавод с аэродромом, предприятие по изготовлению солнечных панелей, солнечная электростанция.

Многоцелевой Ан-132 грузоподъемностью 9,2 тонн - модификация легкого транспортного Ан-32 - должен заменить на рынке Ан-32 и Ан-26.

Программа Ан-132 реализуется ГП "Антонов" в рамках заключенного в апреле 2015 года соглашения о кооперации с саудовскими King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) и Taqnia Aeronautics Co. Самолет строится в рамках международной кооперации с участием ведущих западных производителей: канадских Pratt & Whitney Canada и CMC Electronics, американской Honeywell, французской Liebherr, британской Dowty Propellers.

Сборка демонстрационного образца Ан-132 на мощностях ГП "Антонов" завершена в декабре 2016 года. В марте 2017-го самолет поднят в воздух, а в ноябре в Саудовской Аравии прошел показ самолета-демонстратора потенциальным саудовским заказчикам.

В ходе Le Bourget-2015, саудовская Taqnia, ГП "Антонов", УкрНИИАТ, "Алтис Холдинг (все - Украина) и Broetje-Automation (Германия) подписали протокол о намерениях о проектировании и постройке авиационного завода в Саудовской Аравии.В рамках международной оборонной IDEF-2017 в Стамбуле (Турция) "Укроборонпром", саудовская Taqnia Aeronautics и турецкая Havelsan подписанием меморандума закрепили планы сотрудничества по созданию на базе Ан-132 модификации для несения морской патрульной службы. По итогам переговоров в ходе международной Dubai Airshow-2017 в ноябре в Дубаи (ОАЭ) стороны достигли договоренности о переходе к новому этапу сотрудничества и начале формирования программы кооперации серийного производства самолета.

По предварительным оценкам, внутренняя потребность саудовского заказчика и его силовых структур в многоцелевом Ан-132 и его модификациях оценивается в порядка 80 машин. Потребность рынка в новом Ан-132 на период до 2025 года - более 200 машин. Самолет также может быть востребован заказчиками ближневосточного региона.

ГП "Антонов" - ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения. По решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" входит в госконцерн "Укроборонпром".