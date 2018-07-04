Количество моделей ВВСТ сократилось в Вооруженных силах России с 2014 года с 3900 до 2600 наименований
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Техник готовит вертолет Ми-35М к учебно-тренировочным полетам экипажей армейской авиации отдельного вертолетного полка Южного военного округа, базирующихся в городе Кореновск Краснодарского края. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
ЦАМТО, 4 июля. Количество моделей ВВСТ сократилось в Вооруженных силах России с 2014 года с 3900 до 2600 наименований, следует из материалов Книги рекордов ВС РФ, опубликованной 4 июля на сайте Министерства обороны.
"Разработанный в 2014 году типаж вооружения, военной и специальной техники Вооруженных Сил позволил сократить марочный состав парка вооружения, военной и специальной техники с 3,9 до 2,6 тысяч образцов", – говорится в материалах Книги рекордов ВС РФ.
Отмечается, что такое сокращение позволило снизить затраты на обслуживание техники, передает "РИА Новости".
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04.07.2018
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