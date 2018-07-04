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МРК "Ураган" провел третий выход на Ладогу в рамках испытаний

05.07.2018 ТАСС 116 0
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Спуск на воду головного корабля проекта 22800 "Ураган"
Спуск на воду головного корабля проекта 22800 "Ураган".
Источник: pellaship.ru

Специалисты протестировали системы жизнеобеспечения, навигационный комплекс, якорные и буксирные устройства судна

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 (шифр "Каракурт") "Ураган" совершил третий выход в акваторию Ладожского озера в рамках заводских ходовых испытаний. Об этом сообщил в среду официальный представитель ВМФ России капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"Головной малый ракетный корабль проекта 22800, построенный на санкт-петербургском судостроительном заводе "Пелла", совершил третий выход в акваторию Ладожского озера в рамках заводских ходовых испытаний. На корабле в ходе трех выходов на Ладогу были успешно испытаны системы жизнеобеспечения, навигационный комплекс, якорные и буксирные устройства", - сказал офицер.

Корабли проекта 22800 спроектировало Центральное морское конструкторское бюро (ЦМКБ) "Алмаз". Водоизмещение МРК составляет около 800 т, а скорость - около 30 узлов. Корабли оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия ("Калибр"), современными артиллерийскими комплексами и силовыми установками российского производства. Мореходность МРК проекта 22800 значительно улучшена за счет конструкции корпуса, что позволяет им действовать в открытом море.
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Пелла ОАО
Проекты
22800 МРК

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