МРК "Ураган" провел третий выход на Ладогу в рамках испытаний
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Спуск на воду головного корабля проекта 22800 "Ураган".
Источник: pellaship.ru
Специалисты протестировали системы жизнеобеспечения, навигационный комплекс, якорные и буксирные устройства судна
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 (шифр "Каракурт") "Ураган" совершил третий выход в акваторию Ладожского озера в рамках заводских ходовых испытаний. Об этом сообщил в среду официальный представитель ВМФ России капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.
"Головной малый ракетный корабль проекта 22800, построенный на санкт-петербургском судостроительном заводе "Пелла", совершил третий выход в акваторию Ладожского озера в рамках заводских ходовых испытаний. На корабле в ходе трех выходов на Ладогу были успешно испытаны системы жизнеобеспечения, навигационный комплекс, якорные и буксирные устройства", - сказал офицер.
Корабли проекта 22800 спроектировало Центральное морское конструкторское бюро (ЦМКБ) "Алмаз". Водоизмещение МРК составляет около 800 т, а скорость - около 30 узлов. Корабли оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия ("Калибр"), современными артиллерийскими комплексами и силовыми установками российского производства. Мореходность МРК проекта 22800 значительно улучшена за счет конструкции корпуса, что позволяет им действовать в открытом море.
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04.07.2018
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