Войти

Турция осваивает F-35

04.07.2018 Warspot 107 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребитель F-35А, построенный для ВВС Турции.
Истребитель F-35А, построенный для ВВС Турции.
Источник: cnbc.com

Турция получила первые два истребителя F-35, но пока они остаются в США. Сегодня, 3 июля, портал airforcetimes.com сообщил о том, что турецкие пилоты прибыли на авиабазу Люк (штат Аризона), где находится международный центр обучения для участников программы F-35 Joint Strike Fighter.

На прошлой неделе компания Lockheed Martin передала на авиабазу первые два из ста заказанных Турцией самолётов F-35. Теперь турецкие пилоты и обслуживающий персонал приступили к их освоению. Вначале лётчики опробуют новую технику на земле, после чего приступят к учебным полётам.

В ближайшее время турецкие F-35 останутся в США. Американское правительство опасается, что из-за покупки Турцией систем ПВО С-400 часть секретной информации, связанной с новейшими американскими "стелсами", может попасть в Россию. Поэтому Конгрессу предстоит решить сложную задачу, в которой оба вероятных решения будут проигрышны для США.

В случае, если США заблокируют передачу истребителей F-35 в Турцию, программа Joint Strike Fighter лишится одного из участников, а Lockheed Martin — заказа на сотню самолётов. Кроме того, Турция пригрозила ограничить доступ союзников к военной базе Инджирлик, которая используется Содинёнными Штатами и другими странами для ударов по территории Сирии. По словам многих американских политиков, решение передать Турции F-35 при условии покупки ею систем С-400 делает программу Joint Strike Fighter уязвимой для недружественных стран.
03.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
F-35
F-35A
С-400 Триумф
Компании
Lockheed-Martin

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 02:59
  • 20
Вице-премьер Юрий Борисов не видит смысла форсировать массовое производство Су-57
  • 04.07 02:28
  • 3
Что известно о перспективном российском ракетоносце ПАК ДА
  • 04.07 01:59
  • 4
Эксперт рассказал, какой будет Российская армия через десять лет
  • 04.07 01:55
  • 1
Мини-дрон "таракан" HAMR заинтересовал Пентагон. Полтора грамма технологий
  • 04.07 01:34
  • 2
Удар без ответа: США испытали новую ядерную бомбу
  • 04.07 00:07
  • 108
"Кинжальный" огонь
  • 03.07 23:48
  • 10
Россия без промедления и зеркально отреагирует, если США пойдут на разрушение ДРСМД - Рябков
  • 03.07 23:40
  • 38
АК-12. От поражения к победе
  • 03.07 21:48
  • 11
Первые изображения немецкого ответа "Армате" появились в Сети
  • 03.07 20:31
  • 13
"Калашников" разрабатывает новую платформу автомата на основе компактных образцов
  • 03.07 19:28
  • 2
"Яндекс" рассказал, что россияне хотят знать об инопланетянах
  • 03.07 19:05
  • 194
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 03.07 18:33
  • 9
Видео: новейшую французскую колесную БМП VBCI уничтожили в Мали
  • 03.07 18:16
  • 103
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 03.07 17:49
  • 9
Эксперт: новые испытания "Кинжала" покажут возможности Ту-22М3 в разгоне ракет комплекса