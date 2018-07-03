Турция осваивает F-35
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Истребитель F-35А, построенный для ВВС Турции.
Источник: cnbc.com
Турция получила первые два истребителя F-35, но пока они остаются в США. Сегодня, 3 июля, портал airforcetimes.com сообщил о том, что турецкие пилоты прибыли на авиабазу Люк (штат Аризона), где находится международный центр обучения для участников программы F-35 Joint Strike Fighter.
На прошлой неделе компания Lockheed Martin передала на авиабазу первые два из ста заказанных Турцией самолётов F-35. Теперь турецкие пилоты и обслуживающий персонал приступили к их освоению. Вначале лётчики опробуют новую технику на земле, после чего приступят к учебным полётам.
В ближайшее время турецкие F-35 останутся в США. Американское правительство опасается, что из-за покупки Турцией систем ПВО С-400 часть секретной информации, связанной с новейшими американскими "стелсами", может попасть в Россию. Поэтому Конгрессу предстоит решить сложную задачу, в которой оба вероятных решения будут проигрышны для США.
В случае, если США заблокируют передачу истребителей F-35 в Турцию, программа Joint Strike Fighter лишится одного из участников, а Lockheed Martin — заказа на сотню самолётов. Кроме того, Турция пригрозила ограничить доступ союзников к военной базе Инджирлик, которая используется Содинёнными Штатами и другими странами для ударов по территории Сирии. По словам многих американских политиков, решение передать Турции F-35 при условии покупки ею систем С-400 делает программу Joint Strike Fighter уязвимой для недружественных стран.
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03.07.2018
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