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Мини-дрон "таракан" HAMR заинтересовал Пентагон. Полтора грамма технологий

04.07.2018 Военное обозрение 89 1
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Мини-робот HAMR
Мини-робот HAMR.
Источник: my-weapon.info

Специалисты Гарвардского университета Бенджамин Голдберг и Хунцзян Ванг провели исследование в области создания подводных роботизированных систем по программе научно-исследовательского управления военного университета Минобороны США. Перед учёными ставилась задача по созданию мини-робота, которого можно использовать в том числе в подводных условиях.

Учёные заявили, что на создание подводного мини-дрона их вдохновил таракан.

Из заявления:

Таракан может выживать под водой в течение получаса. Наш робот-таракан способен к гораздо большему. Мини-робот HAMR может бегать по земле, плавать по поверхности воды и под воду погружаться. Также он может буквально ходить по дну в течение длительного времени.

Отмечено, что это уже новое поколение подводных мини-роботов, отличие которых от предыдущих версий состоит в использовании специальных подставок "под ноги". Они созданы при учёте уровня поверхностного натяжения жидкости и при необходимости могут позволить мини-дрону уходить под воду, создавая дополнительное давление на её поверхность.

Движение мини-дрона по поверхности воды учёные описывают как движение водомерки, которая перемещается, используя именно поверхностное натяжение воды. Правда, в скорости водомерке HAMR пока явно уступает.

Мини-дрон способен в любой момент останавливаться, разворачиваться, погружаться под воду.

Масса такого дрона крайне мала – всего 1,65 грамма. При этом, как говорят разработчики, он способен нести 1,44 г полезной нагрузки. Что же такого можно "нагрузить" на этого водяного "таракана" в качестве полезного сопровождения? Например, речь может идти о миниатюрной камере для осуществления видеонаблюдения за надводным или подводным объектами. По понятным причинам, обнаружить присутствие такого мини-дрона обычными средствами крайне проблематично, зато он способен обнаружить то, что находится в кругу интересов оператора.

На данном этапе разработки заняты созданием технологии импульсных прыжков для расширения функционала мини-робота, которым так интересуется Пентагон.
03.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Робот

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Геннадий Гущин
473
№1
04.07.2018 01:55
Прежде всего, на этого робота придётся нагрузить батарейку, потому что на проводе он далеко не убежит.
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