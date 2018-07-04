Мини-дрон "таракан" HAMR заинтересовал Пентагон. Полтора грамма технологий



Мини-робот HAMR.

Источник: my-weapon.info Мини-робот HAMR.Источник: my-weapon.info

Специалисты Гарвардского университета Бенджамин Голдберг и Хунцзян Ванг провели исследование в области создания подводных роботизированных систем по программе научно-исследовательского управления военного университета Минобороны США. Перед учёными ставилась задача по созданию мини-робота, которого можно использовать в том числе в подводных условиях.

Учёные заявили, что на создание подводного мини-дрона их вдохновил таракан.

Из заявления:

Таракан может выживать под водой в течение получаса. Наш робот-таракан способен к гораздо большему. Мини-робот HAMR может бегать по земле, плавать по поверхности воды и под воду погружаться. Также он может буквально ходить по дну в течение длительного времени.

Отмечено, что это уже новое поколение подводных мини-роботов, отличие которых от предыдущих версий состоит в использовании специальных подставок "под ноги". Они созданы при учёте уровня поверхностного натяжения жидкости и при необходимости могут позволить мини-дрону уходить под воду, создавая дополнительное давление на её поверхность.

Движение мини-дрона по поверхности воды учёные описывают как движение водомерки, которая перемещается, используя именно поверхностное натяжение воды. Правда, в скорости водомерке HAMR пока явно уступает.

Мини-дрон способен в любой момент останавливаться, разворачиваться, погружаться под воду.

Масса такого дрона крайне мала – всего 1,65 грамма. При этом, как говорят разработчики, он способен нести 1,44 г полезной нагрузки. Что же такого можно "нагрузить" на этого водяного "таракана" в качестве полезного сопровождения? Например, речь может идти о миниатюрной камере для осуществления видеонаблюдения за надводным или подводным объектами. По понятным причинам, обнаружить присутствие такого мини-дрона обычными средствами крайне проблематично, зато он способен обнаружить то, что находится в кругу интересов оператора.

На данном этапе разработки заняты созданием технологии импульсных прыжков для расширения функционала мини-робота, которым так интересуется Пентагон.