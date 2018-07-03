Русские летают чаще! В США жалуются на частые поломки самолетов-разведчиков

Американское военное ведомство заявило о возможном провале программы в рамках "Договора по открытому небу". Как сообщает издание Defence News, американские самолеты-разведчики Boeing OC-135, участвующие в этой программе, все чаще выходят из строя. Из-за этого, по мнению Минобороны США, невозможно следить за военными объектами России.

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По опубликованной изданием информации, Соединенные Штаты в рамках "Договора по открытому небу" (ДОН) используют самолеты, разработанные и выпущенные более пятидесяти лет назад. Воздушные суда, задействованные в программе ДОН, дислоцируются на базах в Англии, Греции, Японии и Катаре. Из-за частых поломок, по данным Пентагона, только с начала 2015 года, самолеты не смогли завершить каждую двенадцатую разведывательную миссию, а с 2016 года общее количество полетов, прерванных по техническим причинам, составило около пятисот. Министр Обороны США Джеймс Мэттис пожаловался в американском Сенате на то, что Россия в рамках ДОН выполняет все свои запланированные программы, а США в то же время завершают только 64 процента от запланированных полетов.

На фоне этого, военное ведомство США заявило о закупке двух новых самолетов Boeing OC-135 в рамках программы "Договор по открытому небу" и попросило выделить на это 222 миллиона долларов. Сенат США сделку одобрил, осталось дождаться согласия американской Палаты представителей.