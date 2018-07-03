Войти

Русские летают чаще! В США жалуются на частые поломки самолетов-разведчиков

04.07.2018 Военное обозрение 81 0
0
Понравилась новость?
 0

Американское военное ведомство заявило о возможном провале программы в рамках "Договора по открытому небу". Как сообщает издание Defence News, американские самолеты-разведчики Boeing OC-135, участвующие в этой программе, все чаще выходят из строя. Из-за этого, по мнению Минобороны США, невозможно следить за военными объектами России.

http://www.globallookpress.com/

По опубликованной изданием информации, Соединенные Штаты в рамках "Договора по открытому небу" (ДОН) используют самолеты, разработанные и выпущенные более пятидесяти лет назад. Воздушные суда, задействованные в программе ДОН, дислоцируются на базах в Англии, Греции, Японии и Катаре. Из-за частых поломок, по данным Пентагона, только с начала 2015 года, самолеты не смогли завершить каждую двенадцатую разведывательную миссию, а с 2016 года общее количество полетов, прерванных по техническим причинам, составило около пятисот. Министр Обороны США Джеймс Мэттис пожаловался в американском Сенате на то, что Россия в рамках ДОН выполняет все свои запланированные программы, а США в то же время завершают только 64 процента от запланированных полетов.

На фоне этого, военное ведомство США заявило о закупке двух новых самолетов Boeing OC-135 в рамках программы "Договор по открытому небу" и попросило выделить на это 222 миллиона долларов. Сенат США сделку одобрил, осталось дождаться согласия американской Палаты представителей.
03.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Греция
Катар
Россия
США
Япония
Продукция
KC-135
Компании
Boeing

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.07 02:59
  • 20
Вице-премьер Юрий Борисов не видит смысла форсировать массовое производство Су-57
  • 04.07 02:28
  • 3
Что известно о перспективном российском ракетоносце ПАК ДА
  • 04.07 01:59
  • 4
Эксперт рассказал, какой будет Российская армия через десять лет
  • 04.07 01:55
  • 1
Мини-дрон "таракан" HAMR заинтересовал Пентагон. Полтора грамма технологий
  • 04.07 01:34
  • 2
Удар без ответа: США испытали новую ядерную бомбу
  • 04.07 00:07
  • 108
"Кинжальный" огонь
  • 03.07 23:48
  • 10
Россия без промедления и зеркально отреагирует, если США пойдут на разрушение ДРСМД - Рябков
  • 03.07 23:40
  • 38
АК-12. От поражения к победе
  • 03.07 21:48
  • 11
Первые изображения немецкого ответа "Армате" появились в Сети
  • 03.07 20:31
  • 13
"Калашников" разрабатывает новую платформу автомата на основе компактных образцов
  • 03.07 19:28
  • 2
"Яндекс" рассказал, что россияне хотят знать об инопланетянах
  • 03.07 19:05
  • 194
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 03.07 18:33
  • 9
Видео: новейшую французскую колесную БМП VBCI уничтожили в Мали
  • 03.07 18:16
  • 103
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 03.07 17:49
  • 9
Эксперт: новые испытания "Кинжала" покажут возможности Ту-22М3 в разгоне ракет комплекса