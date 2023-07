Новые перспективы продаж французского истребителя Rafale

Газета "The Financial Times" в материале Sarah White, Leila Abboud "How the sky became the limit for France's Rafale jet" ("Как небо стало тесным для французского истребителя Rafale") пишет о все более расширяющихся перспективах продаж на мировом рынке французского истребителя Dassault Rafale.

Истребители Dassault Rafale ВВС Индии и ВКС Франции в едином строю в ходе совместной подготовки к воздушной части военного парада в Париже в честь Национального дня Франции, июль 2023 года (с) ВКС Франции

Продажи двухдвигательного истребителя выросли благодаря ужесточению нормативной базы в США; заказы на продукцию военного назначения были перенаправлены в другие страны.

Рев французских истребителей Rafale - неотъемлемый элемент воздушной части ежегодного военного парада в Париже на День взятия Бастилии. Однако в этом году в воздухе находились и три самолета ВВС Индии - дань памяти ветеранов войны и намек на пакет оружейных сделок между обеими странами, которые включают весомый индийский заказ на французские истребители. Для производителя Dassault Aviation это последняя по времени победа в серии аналогичных конкурсов. Зарубежные продажи Rafale растут с 2015 года, и на недавних тендерах французский истребитель обошел все конкурирующие изделия, за исключением F-35 Lightning II производства американской корпорации Lockheed Martin.

В рамках последнего конкурса ВМС Индии остановили свой выбор на 26 истребителях Rafale, предпочтя их американским истребителям F/A-18 Super Hornet производства корпорации Boeing - звезде недавно перевыпущенного фильма Top Gun. В 2016 году ВВС Индии уже закупили 36 истребителей Rafale. Французское правительство, главный посредник в обеих сделках, считает, что вновь подтвержденный изначальный выбор вызовет интерес у других заказчиков.

"Это укрепляет позиции Индии как важного партнера в том, что мы можем назвать клубом стран-эксплуатантов Rafale", - заявил французский чиновник. "Индия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты - сейчас это реальная группа и политическая ось, вокруг которой мы можем выстраивать свою работу".

Но так было не всегда. Будучи ядерной державой, Франция давно проводит политику самодостаточности, в том числе производит собственные самолеты, способные нести авиационные средства поражения с ядерной боевой частью. Истребитель Rafale стал преемником истребителя Mirage всё той же фирмы Dassault и впервые был принят на вооружение ВМС Франции в 2004 году.

Но за рубежом фортуна улыбнулась ему много позднее, чему поспособствовали попутные геополитические ветры. Под последними имеется в виду ужесточение нормативной базы экспорта продукции военного назначения США, что привело к перенацеливанию ряда ближневосточных заказчиков на другие страны-поставщики. Ожидается, что Rafale также выиграет от того, что заказчики отвернутся от России, как поставщика конкурентных изделий, из-за войны на Украине.

Несмотря на то, что США и Россия по-прежнему доминируют в отрасли, заказы на Rafale в прошлом году достигли рекордных 21 млрд евро, а Франция увеличила свою долю на глобальном рынке вооружения до 11% в 2022 году с прежних 7%.

"Ряд стран более не желают покупать российские самолеты, но также не хотят и американские", - заявил журналистам в июне исполнительный директор Dassault Aviation Эрик Траппье (Éric Trappier). "Таким образом, Франция может рассматриваться ими в качестве страны, которая традиционно немного более нейтральна".

Ожидается, что сочетание диверсификации источников, французской дипломатии и универсальности Rafale приведет к увеличению продаж последнего.

По словам людей, близких к переговорам, в последней сделке с Индией ключевыми были определенные технические характеристики французского истребителя, в том числе меньшие габаритные размеры, что делает его более подходящим для применения на индийских авианосцах. По данным французской газеты Les Echos, сумма всего трансферта, включая авиационные средства поражения, составила, как минимум, от 3 до 4 млрд евро.

Dassault Aviation является главным активом французской промышленной группы Dassault, которая и сегодня, спустя почти столетие со времени основания фирмы авиаконструктором Марселем Дассо (Marcel Dassault), контролируется его потомками. Материнская структура группы также весьма влиятельна, благодаря владению газетой Le Figaro.

Авиационный бизнес Dassault сталкивается с теми же проблемами, что и вся отрасль, - дефицитом промышленно-производственного персонала и сбоями поставок в рамках научно-производственной кооперации. Его выручка удвоилась с 2014 года, и в настоящее время рыночная капитализация составляет почти 14 млрд евро, но акции упали на прошлой неделе после того, как по итогам полугодия компания предупредила, что проблемы с поставками усугубляются и оказывают влияние на производство.

Тем не менее, заказы на Rafale в настоящее время превосходят заказы на бизнес-джеты Falcon компании. На сборку Rafale уходит три года, и в прошлом году было поставлено заказчикам 14 самолетов. Аналитики говорят, что за эти годы были внесены технические усовершенствования без существенного прироста в цене изделия, которая оценивается в пределах от 80 до 100 млн евро.

Конечная цель - предъявлять заказчикам не менее трех машин ежемесячно, чего предполагается достичь за счет увеличения производственных мощностей на семи французских заводах Dassault Aviation. Для сравнения: американская корпорация Lockheed Martin планирует произвести в этом году 156 истребителей F-35 Lightning II.

На сегодняшний день количество поставленных и заказанных истребителей Rafale по всему миру чуть-чуть не дотягивает до 500 единиц, что составляет примерно половину от количества истребителей F-35, которые будут поставлены к концу 2023 года. Это также меньше, чем в случае F/A-18 Super Hornet корпорации Boeing и более старых F-16 Fighting Falcon корпорации Lockheed Martin, но больше, чем в случае шведского истребителя Gripen и немногим меньше, чем продажи EF-2000 Typhoon германо-итало-испано-британского консорциума Eurofighter (более 680 единиц).

Перспективы продаж французского двухдвигательного истребителя на мировом рынке улучшились в середине прошлого десятилетия, покуда Вашингтон колебался в отношении одобрения ряда экспортных поставок истребителей F-35 Lightning II и настаивал на ужесточении условий применения американских машин и поставляемых с ними авиационных средств поражения. В 2015 году первым иностранным заказчиком Rafale стал Египет.

Фирма Dassault, в частности, сумела извлечь выгоду из отношений со странами, которые некогда были заказчиками ее истребителей Mirage, включая Египет, Катар и Грецию. И так же, как его предшественники в должности, президент Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) приложил всяческие усилия для успешной продажи самолетов. В Дубае в 2021 году он отпраздновал рекордный заказ на 80 истребителей Rafale для ВВС ОАЭ.

В Европе ситуация была более сложной, несмотря на увеличение оборонных бюджетов с недавних пор. Отчасти это является отражением глубоко укоренившегося атлантизма: большая часть региона рассматривает США, как гаранта европейской безопасности. В прошлом году Германия, на территории которой хранится ядерное оружие США в соответствии с соглашением НАТО о совместном использовании вооружения, заказала американские истребители F-35 Lightning II.

Временами эта привязанность к США раздражает. В интервью бельгийской газете Le Soir в 2018 году Эрик Траппье назвал себя "Дональдом Трампом наоборот" (reverse Donald Trump), заявив, что, по его мнению, Европа должна быть "для европейцев" (for the Europeans). Он пытался убедить бельгийское правительство купить французские истребители Rafale. Но победил бестселлер Lockheed Martin.

По мнению аналитиков, в долгосрочной перспективе конкуренция с США неизменно будет сопряжена с трудностями, несмотря на панъевропейское сотрудничество в области боевых авиационных платформ следующего поколения. Dassault совместно с Airbus работает над перспективной франко-германской боевой авиационной системой (Future Combat Air System, FCAS). Великобритания, Италия и Япония сотрудничают в рамках программы создания перспективного истребителя Tempest. Предполагается, что оба указанных изделия начнут заменять истребители Rafale и Eurofighter в конце тридцатых - начале сороковых годов текущего столетия."

"Их [европейцев] инвестиции и инфраструктура намного опережают американские", - считает Тристан Зауэр (Tristan Saeur), военный аналитик консалтинговой компании GlobalData. Но до того Rafale должен одержать еще несколько побед. Эрик Траппье заявил, что не исключает контракта с Колумбией; в свою очередь, Сербия признала, что рассматривает его как кандидата для замены своих МиГ-29 советской эпохи.

Прошедший в июне текущего года парижский авиасалон был богат на высококлассных специалистов в области истребительной авиации. Когда над головой пронеслись американские "лайтнинги" и французские "рафали", один из пилотов французских ВВС заметил, что Rafale, используемый для работы по наземным целям и ведения воздушной разведки над сушей и над морем, является гораздо более универсальной машиной, нежели его предшественник Mirage.

"Он не идет ни в какое сравнение [с предшественником]. Rafale может решать целый спектр задач", - заявил он. "Для меня, как пилота, это чрезвычайно ценное качество".