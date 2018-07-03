РКК "Энергия" предлагает создать на МКС модуль для размещения туристов на орбите



МКС.

Источник: © EPA/NASA МКС.Источник: © EPA/NASA

Также рассматривается возможность осуществления туристами выходов в открытый космос

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Российская Ракетно-космическая корпорация "Энергия" предлагает дооснастить российский сегмент Международной космической станции (МКС) еще одним научно-энергетическим модулем (НЭМ-2), в котором разместятся космические туристы. Модуль будет оснащен четырьмя каютами, планшетами и WiFi, следует из годового отчета предприятия.

"В 2017 году проводились проектные работы с выпуском основных положений по коммерческому модулю НЭМ-2, который обеспечит возможность размещения туристических экспедиций. Для этого НЭМ-2 оснащается: четырьмя каютами с иллюминаторами и средствами поддержки экипажа (выходом в интернет, планшетными переносными компьютерами, WiFi), оборудованием зон приема пищи и хранения рационов питания, оборудованием двух зон для проведения санитарно- гигиенических процедур, двумя иллюминаторами для наблюдения за поверхностью Земли и фото- и видеосъемки", - говорится в документе.

Кроме того, на модуле будут зоны медицинского обеспечения экипажа, в том числе с беговой дорожкой и велотренажером для экспедиций длительностью более 15 суток.

В качестве дополнительной опции рассмотрена возможность осуществления космическими туристами выходов в открытый космос, говорится в документе.

Научно-энергетический модуль

Специалисты ФГУП "ЦНИИмаш" (головной научный институт Роскосмоса) ранее успешно завершили статические испытания герметичного и негерметичного корпусов НЭМ. Для окончательного допуска конструкции корпусов модуля НЭМ к летным испытаниям будет выполнен еще один этап наземной экспериментальной отработки - ресурсные испытания на прочность.

Ранее сообщалось, что научно-энергетический модуль планируется запустить к МКС в 2019 году с помощью ракеты-носителя "Протон-М". Объем НЭМ составит около 30 кубических метров, он сможет вырабатывать 18 кВт электроэнергии в сутки.

РКК "Энергия" выиграла конкурс на создание научно-энергетического модуля для МКС в конце 2012 года. По контракту модуль должен был быть готов до конца ноября 2015 года, однако к этому сроку завершилась только разработка документации. Сообщалось, что в случае завершения эксплуатации МКС в 2024 году НЭМ, а также еще два новых российских модуля - многофункциональный лабораторный модуль и узловой модуль - будут отстыкованы и станут основой российской национальной орбитальной станции.