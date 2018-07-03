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Первая партия истребителей Су-30СМ поступила в ЗВО для формирования второй авиаэскадрильи в Курской области

04.07.2018 ЦАМТО 110 0
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Истребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ.
Источник: © Фото предоставлено пресс-службой корпорации "Иркут"

ЦАМТО, 3 июля. Завершен перелет первой партии многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ на аэродром постоянного базирования в Западном военном округе в Курской области. Самолетами управляли летчики-истребители курского авиационного полка ЗВО.

Более 5 тыс. км преодолели экипажи, поднявшись в небо с Иркутского авиазавода корпорации "Иркут". Перелет занял более 5 часов. Была осуществлена посадка на авиабазу Сокол в Пермском крае из-за неблагоприятных погодных условий.

В начале года летный состав прошел переобучение на новый тип самолетов. В прошлом году была сформирована первая авиационная эскадрилья, которой были поставлены 12 новейших истребителей Су-30СМ, в том числе корпорация "Иркут" поставила и сотый борт Су-30СМ, построенный для Вооруженных Сил Российской Федерации. На вооружении второй авиаэскадарильи состоят истребители МиГ-29СМТ, которые и будут заменены истребителями нового поколения.

Авиапарк воинской части пройдет полное перевооружение до конца текущего года. Всего в состав полка войдет еще 5 партий истребителей Су-30СМ.

Справочно:

Многофункциональный истребитель Су-30СМ обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Также самолет может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных сверхманевренных одноместных истребителей.

Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
03.07.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
МиГ-29СМТ
Су-30
Компании
ИАЗ
ИРКУТ НПК
Минoбороны РФ

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