Тверское суворовское училище планируется перевести из зданий 1940 года в новые корпуса
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Торжественная церемония объединенного выпуска из Московского суворовского военного училища, Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М.Халилова и Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ" на Соборной площади.
Источник: Александр Рюмин/ТАСС
В Минобороны уточнили, что комплекс училища является объектом культурного наследия
МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудили планы по строительству новых корпусов и размещению зданий и сооружений Тверского суворовского военного училища. Учебное заведение может быть размещено на новом месте, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Необходимо еще раз провести анализ всего комплекса зданий училища и прилегающей территории, а также предусмотреть возможность размещения учебного заведения на новой площадке с учетом технических условий и его инфраструктуры", - сказал Иванов.
Учебное заведение, которое в текущем году отмечает 75 лет со дня его основания, базируется в зданиях, построенных в 1940-е годы. В ближайшее время планируется разработать техническую документацию на ремонт фасадов, кровли основного корпуса, замену оконных блоков и ограждения. Комплекс суворовского училища является объектом культурного наследия, уточнили в Минобороны РФ.
"Правительство Тверской области готово оказать необходимое содействие Министерству обороны Российской Федерации в реализации проекта реконструкции комплекса суворовского военного училища. Исполнительным органам государственной власти будут даны поручения по решению необходимых вопросов", - отметил Руденя.
Иванов и Руденя также обсудили вопрос создания в Тверской области Дома юнармейцев. Планируется, что в случае переезда суворовского училища на новое место, под этот проект можно будет отдать исторический корпус учреждения после проведения необходимого ремонта. Руденя поручил исполнительным органам власти внести предложения и по другим возможным площадкам для Дома юнармейцев, сообщили в Минобороны РФ.
"Кроме того, в рамках рабочей встречи заместитель министра обороны РФ обсудил с главой региона вопросы развития аэродрома базирования военно-транспортной авиации ВКС РФ Мигалово, дислоцированного на территории Тверской области", - добавили в военном ведомстве.
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01.07.2018
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