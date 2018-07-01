Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Тверское суворовское училище планируется перевести из зданий 1940 года в новые корпуса

02.07.2018 ТАСС 421 0
0
Понравилась новость?
 +1
Торжественная церемония
Торжественная церемония объединенного выпуска из Московского суворовского военного училища, Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М.Халилова и Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ" на Соборной площади.
Источник: Александр Рюмин/ТАСС

В Минобороны уточнили, что комплекс училища является объектом культурного наследия

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов и губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудили планы по строительству новых корпусов и размещению зданий и сооружений Тверского суворовского военного училища. Учебное заведение может быть размещено на новом месте, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Необходимо еще раз провести анализ всего комплекса зданий училища и прилегающей территории, а также предусмотреть возможность размещения учебного заведения на новой площадке с учетом технических условий и его инфраструктуры", - сказал Иванов.

Учебное заведение, которое в текущем году отмечает 75 лет со дня его основания, базируется в зданиях, построенных в 1940-е годы. В ближайшее время планируется разработать техническую документацию на ремонт фасадов, кровли основного корпуса, замену оконных блоков и ограждения. Комплекс суворовского училища является объектом культурного наследия, уточнили в Минобороны РФ.

"Правительство Тверской области готово оказать необходимое содействие Министерству обороны Российской Федерации в реализации проекта реконструкции комплекса суворовского военного училища. Исполнительным органам государственной власти будут даны поручения по решению необходимых вопросов", - отметил Руденя.

Иванов и Руденя также обсудили вопрос создания в Тверской области Дома юнармейцев. Планируется, что в случае переезда суворовского училища на новое место, под этот проект можно будет отдать исторический корпус учреждения после проведения необходимого ремонта. Руденя поручил исполнительным органам власти внести предложения и по другим возможным площадкам для Дома юнармейцев, сообщили в Минобороны РФ.

"Кроме того, в рамках рабочей встречи заместитель министра обороны РФ обсудил с главой региона вопросы развития аэродрома базирования военно-транспортной авиации ВКС РФ Мигалово, дислоцированного на территории Тверской области", - добавили в военном ведомстве.
01.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.07 20:27
  • 228
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 02.07 19:38
  • 3
Видео: В Донбассе использовали сирийскую тактику подземной войны
  • 02.07 19:14
  • 6
Видео: У авиабазы Хмеймим уничтожены неизвестные дроны
  • 02.07 19:10
  • 3
США готовят Европу к войне с Россией
  • 02.07 19:02
  • 3
В России рассматривают возможность создания нового учебного самолета для подготовки военных пилотов
  • 02.07 19:02
  • 1
Настоящая крепость?
  • 02.07 18:51
  • 96
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 02.07 18:46
  • 18
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 02.07 18:46
  • 172
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 02.07 18:30
  • 27
АК-12. От поражения к победе
  • 02.07 18:20
  • 16
ПАК ДА помимо бомбардировщика будет пунктом управления и "разведчиком"
  • 02.07 18:04
  • 3
Подсветить и уничтожить. Как развивались бортовые радары боевых самолетов
  • 02.07 18:03
  • 3
Минобороны поставило задачу реанимировать проект УБС МиГ-АТ. Як-130 подкачали?
  • 02.07 16:12
  • 3
Растворить броню. Как работают кумулятивные боеприпасы
  • 02.07 16:12
  • 1554
Как насчёт юмористического раздела?