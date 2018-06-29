Вашингтон поставил под угрозу уникальный потенциал СВПД - Небензя



Василий Небензя (в центре).

Источник: http://www.globallookpress.com Василий Небензя (в центре).Источник: http://www.globallookpress.com

Нью-Йорк (ООН). 28 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы наносит серьезный ущерб режиму ядерного нераспространения и интересам безопасности на Ближнем Востоке, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Члены Совета Безопасности обсудили ход выполнения резолюции 2231, одобрившей СВПД. Это первая встреча членов Совета по этой теме после выхода 8 мая США из сделки с Ираном.

"Теперь, после выхода США из договоренностей, вынуждены констатировать: наши призывы услышаны не были и уникальный потенциал СВПД, которому так и не дали возможность заработать в полную силу, поставлен под угрозу. Более того, предпринятый американской стороной шаг наносит серьезный ущерб как режиму ядерного нераспространения, так и интересам безопасности на Ближнем Востоке", - сказал В.Небензя, выступая на заседании СБ ООН.

По его словам, "в настоящий момент единственным путем сохранения договоренностей является добросовестное выполнение всеми оставшимися в ней государствами-участниками добровольно взятых на себя обязательств".

"Отмечаем, что (очередной полугодовой, - "ИФ") доклад генсекретаря (по выполнению резолюции СБ 2231- ИФ) является четким свидетельством безоговорочного соблюдения Ираном обязательств по СВПД, что неизменно подтверждается не только в МАГАТЭ, но и Секретариатом ООН, который, как следует из документа, не имеет каких-либо проверенных данных об обратном", - подчеркнул российский постпред.

В.Небензя отметил, что "Россия остается приверженной безусловному выполнению и всеобъемлющему выполнению положений резолюции 2231 и СВПД".

При этом он констатировал, что, несмотря на выход США из сделки, "реализация СВПД всеми остальными ее участниками в настоящее время продолжается в полном объеме".

СВПД был принят 14 июля 2015 года в Вене "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231, в которой он одобрил СВПД. Совет Безопасности подтвердил, что подписание СВПД ознаменовало собой коренной сдвиг в рассмотрении иранской ядерной проблемы, заявил о своем стремлении построить новые отношения с Ираном на основе осуществления СВПД и довести рассмотрение этого вопроса до удовлетворительного завершения.

Совет Безопасности подтвердил, что осуществление СВПД в полном объеме будет способствовать укреплению уверенности в исключительно мирном характере иранской ядерной программы, и обратил особое внимание на то, что СВПД способствует поощрению и содействию развития нормальных экономических и торговых связей и сотрудничества с Ираном.

В резолюции отменяются положения предыдущих резолюций Совета Безопасности по иранской ядерной проблеме и устанавливаются конкретные ограничения, которые распространяются на все государства без исключения.

Президент Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе США из СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана. Этот шаг создал новую ситуацию вокруг иранской атомной сделки.