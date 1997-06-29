Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Сирийской армии предстоит столкнуться с бронетранспортерами OT-64C

29.06.2018 Российская газета 756 0
0
Понравилась новость?
 0
Бронетранспортер ОT-64С
Бронетранспортер ОT-64С.
Источник: rg.ru

Боевики антиправительственных группировок продолжают применение выпускавшихся в Польше и Чехословакии бронетранспортеров ОT-64С.



В Сети появилась фотография, на которой запечатлены сразу две таких боевые машины. Одна из них выкрашена в черный цвет и, по всей видимости, ранее активно эксплуатировалась. Другой бронетранспортер имеет песочный камуфляж. Судя по состоянию, он недавно поступил в зону боевых действий.

Сирийская армия в конце 70-х годов получила более 300 ОT-64С, изготовленных в ЧССР. К началу гражданской войны все эти машины были или списаны или утилизированы.

В мае минувшего года стало известно о переброске в районы, которые контролировались незаконными бандформированиями, техники из стран, входивших в бывший Варшавский договор. Так на территории Сирии снова появились бронетраспортеры данной модели.

Самое интересное, что долгое время эта бронетехника использовалась не для борьбы с правительственными войсками, а в разборках боевиков между собой, как это случилось в конце октября 2017 года в провинции Даръа.

Теперь в ходе проведения боевой операции сирийской армии, эти БТР, по всей видимости, будут уничтожены или захвачены в виде трофеев.

ОТ-64С или, как их именуют в Польше, SKOT вооружен пулеметами КПВТ калибром 14,5 мм и 7,62-мм ПКТ. Экипаж состоит из двух человек. Десант - 10 человек. Вес - 14 500 кг.

Мощность дизельного двигателя - 180 л. с. Максимальная скорость по шоссе - 95 км/ч и до 9 км/ч на плаву. Запас хода - 700 км.


Алексей Брусилов
28.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Сирия
Словакия
Продукция
КПВТ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.06 06:12
  • 2
Вооружения, которые вскоре поступят в армию, в разы увеличат ее потенциал - Путин
  • 30.06 05:59
  • 3
Минобороны Польши решило закупить подводные лодки
  • 30.06 05:00
  • 35
В 2018 году армия России могла иметь сотни Т-95, БМП-3М и БТР-90М
  • 30.06 03:55
  • 1
Австралии усиленно предлагается фрегат Тип 26
  • 29.06 23:27
  • 97
Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
  • 29.06 22:52
  • 3
"Калашников" разрабатывает новую платформу автомата на основе компактных образцов
  • 29.06 21:58
  • 2
Разведчики ЦВО совершили самый протяженный в истории пеший марш во время учений под Оренбургом
  • 29.06 21:49
  • 3
Путин пообещал увеличивать денежное довольствие военнослужащих
  • 29.06 21:30
  • 218
Чем обусловлено геополитическое одиночество России
  • 29.06 21:13
  • 87
Другой автомат. В чем ковровский А-545 превосходит ижевский АК-12
  • 29.06 20:41
  • 8
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 29.06 20:00
  • 3
Российский спецназ опробовал новые снайперские винтовки
  • 29.06 20:00
  • 2
Истребители Су-30 могут изменить баланс сил на Ближнем Востоке
  • 29.06 19:49
  • 3
Уникальное стелс-покрытие для остекления боевых самолетов значительно увеличивает незаметность российской авиации для радаров
  • 29.06 19:45
  • 2
Нужна ли России сегодня "суперторпеда Сахарова"