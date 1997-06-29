Сирийской армии предстоит столкнуться с бронетранспортерами OT-64C
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Бронетранспортер ОT-64С.
Источник: rg.ru
Боевики антиправительственных группировок продолжают применение выпускавшихся в Польше и Чехословакии бронетранспортеров ОT-64С.
Сирийские боевики готовятся бросить в бой ОT-64С. pic.twitter.com/2mZfj1nSjG— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 28 июня 2018 г.
В Сети появилась фотография, на которой запечатлены сразу две таких боевые машины. Одна из них выкрашена в черный цвет и, по всей видимости, ранее активно эксплуатировалась. Другой бронетранспортер имеет песочный камуфляж. Судя по состоянию, он недавно поступил в зону боевых действий.
Сирийская армия в конце 70-х годов получила более 300 ОT-64С, изготовленных в ЧССР. К началу гражданской войны все эти машины были или списаны или утилизированы.
В мае минувшего года стало известно о переброске в районы, которые контролировались незаконными бандформированиями, техники из стран, входивших в бывший Варшавский договор. Так на территории Сирии снова появились бронетраспортеры данной модели.
Самое интересное, что долгое время эта бронетехника использовалась не для борьбы с правительственными войсками, а в разборках боевиков между собой, как это случилось в конце октября 2017 года в провинции Даръа.
Теперь в ходе проведения боевой операции сирийской армии, эти БТР, по всей видимости, будут уничтожены или захвачены в виде трофеев.
ОТ-64С или, как их именуют в Польше, SKOT вооружен пулеметами КПВТ калибром 14,5 мм и 7,62-мм ПКТ. Экипаж состоит из двух человек. Десант - 10 человек. Вес - 14 500 кг.
Мощность дизельного двигателя - 180 л. с. Максимальная скорость по шоссе - 95 км/ч и до 9 км/ч на плаву. Запас хода - 700 км.
Алексей Брусилов
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28.06.2018
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