Сирийской армии предстоит столкнуться с бронетранспортерами OT-64C

Боевики антиправительственных группировок продолжают применение выпускавшихся в Польше и Чехословакии бронетранспортеров ОT-64С.

Сирийские боевики готовятся бросить в бой ОT-64С. pic.twitter.com/2mZfj1nSjG — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 28 июня 2018 г.

В Сети появилась фотография, на которой запечатлены сразу две таких боевые машины. Одна из них выкрашена в черный цвет и, по всей видимости, ранее активно эксплуатировалась. Другой бронетранспортер имеет песочный камуфляж. Судя по состоянию, он недавно поступил в зону боевых действий.

Сирийская армия в конце 70-х годов получила более 300 ОT-64С, изготовленных в ЧССР. К началу гражданской войны все эти машины были или списаны или утилизированы.

В мае минувшего года стало известно о переброске в районы, которые контролировались незаконными бандформированиями, техники из стран, входивших в бывший Варшавский договор. Так на территории Сирии снова появились бронетраспортеры данной модели.

Самое интересное, что долгое время эта бронетехника использовалась не для борьбы с правительственными войсками, а в разборках боевиков между собой, как это случилось в конце октября 2017 года в провинции Даръа.

Теперь в ходе проведения боевой операции сирийской армии, эти БТР, по всей видимости, будут уничтожены или захвачены в виде трофеев.

ОТ-64С или, как их именуют в Польше, SKOT вооружен пулеметами КПВТ калибром 14,5 мм и 7,62-мм ПКТ. Экипаж состоит из двух человек. Десант - 10 человек. Вес - 14 500 кг.

Мощность дизельного двигателя - 180 л. с. Максимальная скорость по шоссе - 95 км/ч и до 9 км/ч на плаву. Запас хода - 700 км.

Алексей Брусилов