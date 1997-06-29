Минобороны Эстонии подписало контракт на закупку 155-мм самоходных гаубиц K-9 "Тандер"



155-мм/52 самоходные гаубицы К9 Thunder южнокорейской армии.

Источник: МО Южной Кореи 155-мм/52 самоходные гаубицы К9 Thunder южнокорейской армии.Источник: МО Южной Кореи

ЦАМТО, 28 июня. Представители МО Эстонии и южнокорейской Hanwha Land Systems 26 июня подписали соглашение о продаже и последующем обслуживании 12 ед. 155-мм самоходных гаубиц K-9 "Тандер" (на церемонии фигурировало обозначение K9EST).

От Эстонии документ подписал руководитель Эстонского центра оборонных инвестиций Эстонии полковник Рауно Сирк.

Как сообщает эстонский новостной интернет-портал News.err.ee, контракт стоимостью 46 млн. евро является для Эстонии одной из самых значительных закупок в оборонной сфере за последнее десятилетие. Соглашение включает поставку 12 установок, обучение личного состава, техническое обслуживание СГ и снабжение запасными частями. По информации Эстонского центра оборонных инвестиций (ECDI), первые гаубицы должны быть доставлены в Эстонию в 2020 году. Полностью поставка должна быть завершена в 2021 году.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2016 года представитель эстонского Минобороны впервые сообщил, что Эстония рассматривает возможность совместной с Финляндией закупки самоходных гаубиц. Предложение принять участие в проекте сделал Министерству обороны Эстонии незадолго до этого глава военного ведомства Финляндии Юсси Нийнисте. В результате оценки возможных вариантов МО Эстонии решило присоединиться к финской программе, поскольку совместная реализация проекта снизит затраты на закупку, эксплуатацию, поставку боеприпасов и подготовку персонала.

Новая система вооружения усилит боевые возможности артиллерии Сухопутных войск Эстонии. K-9 "Тандер" дополнят или заменят буксируемые гаубицы FH-70, состоящие на вооружении 1-ой пехотной бригады.

Министерство обороны Финляндии подписало контракт на покупку 48 самоходных гаубиц K-9 из состава ВС Республики Корея в феврале 2017 года после проведения, начиная с 2016 года, комплексной технической оценки и испытаний, в т.ч. в климатических условиях Скандинавских стран. Стоимость контракта составила 146 млн. евро (155 млн. долл.). Соглашение также включает поставку запчастей, обучение личного состава и обслуживание техники. Контракт содержит опционы на приобретения дополнительных K-9.

Помимо Финляндии, K-9 "Тандер" заказаны ВС Норвегии, Турции и Индии, шасси "Тандер" используется в Польше.