Южнокорейская Hanwha Defense примет участие в британском тендере с модернизированной 155-мм САУ K9A2

Южнокорейская 155-мм,52 самоходная гаубица К9А1 - модернизированный вариант самоходной гаубицы К9 Thunder. Модернизация строевых САУ К9 до уровня К9А1 ведется с 2018 года и включает в основном внедрение элементов автоматизации заряжания и установку модернизированной автоматизированной системы управления огнем.

ЦАМТО, 4 июня. Южнокорейская компания Hanwha Defense объединится с поставщиками из Великобритании для участия в тендере на поставку новых 155-мм САУ в рамках программы, получившей обозначение "Мобильная огневая платформа" (MFP – Mobile Fires Platform).

Как сообщает Defense News со ссылкой на пресс-релиз Hanwha Defense от 2 июня, южнокорейская компания уже начала официальные переговоры с британскими партнерами о производстве в Великобритании самоходной гаубицы K9А2 "Тандер".

Переговоры ведутся с британскими отраслевыми партнерами, включая Lockheed Martin UK, Pearson Engineering и Horstman, а также канадской компанией Soucy Defense, производящей композитные резиновые гусеницы.

Hanwha Defense планирует предложить новейший вариант гусеничной 155-мм САУ K9A2 с длиной ствола 52 калибра, оснащенный полностью автоматизированной системой заряжания, что является ключевым требованием для программы MFP, предусматривающей замену устаревших самоходных гаубиц AS90.

Кроме южнокорейской САУ K9А2, в тендере также намерены принять участие немецкая Rheinmetall с новой гаубицей на базе полноприводного бронетранспортера "Боксер" и BAE Systems с установленной на грузовике британско-шведской системой "Арчер".

Самоходные гаубицы AS90 состоят на вооружении СВ Великобритании с 1990-х гг. и требуют замены после нескольких отмененных проектов модернизации. Существенным недостатком AS90 является ствол длиной 39 калибров, не позволяющий вести стрельбу на большую дальность.

Великобритания в рамках недавно опубликованного "Комплексного обзора обороны и безопасности" объявила, что правительство выделяет 800 млн. фунтов стерлингов (1 млрд. долл.) на восстановление артиллерии Сухопутных войск, которая по своей мощи уступает потенциальным противникам, в том числе России.

Как ранее сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Великобритании опубликовало начальный "запрос об информации" о возможности поставки новых 155-мм самоходных гаубиц по программе MFP в апреле 2019 года. Новое орудие должно обеспечивать круглосуточную огневую поддержку подразделений СВ с закрытых огневых позиций на большой дальности.

MFP включена в "Программу непосредственной огневой поддержки" (Close Support Fires Programme) и одобрена Министерством обороны для этапов разработки концепции и оценки в качестве проекта категории "А".

Согласно начальному запросу, СВ Великобритании планировали приобрести 98 самоходных установок для оснащения четырех полков, а также пакеты поддержки и обучения. Начальное утверждение требований к САУ было запланировано на третий квартал 2021 года, окончательное – на второй квартал 2024 года. Начальной готовности к боевому применения предполагалось достичь во втором квартале 2028 года, когда будут поставлены 12 установок, а полной – во втором квартале 2032 года к моменту завершения поставок всех 98 САУ. Ожидаемый срок службы гаубиц – 25 лет.

По информации Defense News, на текущий момент обновленная программа MFP предусматривает приобретение 116 орудий. "Запрос о предложениях" планируется выпустить в 2022 году, а окончательный контракт с победителем тендера планируется заключить в 2025 году.

Согласно опубликованным в 2019 году требованиям, приобретенная САУ в рамках программы MFP должна иметь дальность стрельбы до 80 км, вести стрельбу в режиме MRSI (multiple round simultaneous impact), обеспечивающем одновременное поражение цели на дальности до 25 км пятью последовательно выпущенными боеприпасами. Требуемая скорострельность – 20 выстр./мин. в течение 10 мин. Уровень защиты должен соответствовать требованиям STANAG-4569 Level-4, время подготовки к стрельбе / оставления огневой позиции – 20 сек.

Также желательно, чтобы установка могла перемещаться на расстояние до 2000 км в зону проведения операции с коэффициентом готовности 95%. Тип шасси гаубицы не указан.

При проведении самого тендера требования к САУ могут измениться по итогам полученных от заинтересованных компаний ответов на "запрос об информации".

На текущий момент запрос включает поставку самоходного шасси, непосредственно орудия, блока управления оружием (включая программное обеспечение), системы заряжания, артиллерийской баллистической станции и системы самодиагностики.

В запросе отмечалось, что комплект поставки может быть расширен для включения новых модульных метательных зарядов и комплекта боеприпасов (фугасных, дымовых и осветительных). В случае выбора системы с длиной ствола 52 калибра, возможно, потребуется модифицировать имеющийся боеприпас L15, оптимизированный для ствола длиной 39 калибров гаубицы AS90. Новые 155-мм дымовые (L28) и осветительные (L27) боеприпасы, закупленные в рамках проекта Alternate Carrier Shell, также могут потребовать модификации. Предполагается также, что новые САУ смогут вести стрельбу управляемыми снарядами Tactical Guided Munition (Indirect). Данный проект разработки был временно приостановлен с целью согласования требований к боеприпасу и САУ.

САУ K9 "Тандер" калибра 155-мм разработана Агентством оборонных разработок Республики Корея и компанией Hanwha Defense в 1998 году. На данный момент около 2400 ед. САУ K9 и ТЗМ K10 находятся в эксплуатации по всему миру. Система была экспортирована в несколько стран, включая Турцию, Польшу, Индию, Финляндию, Норвегию и Эстонию. В сентябре 2020 года САУ K9 была выбрана в качестве предпочтительного решения для СВ Австралии.

155-мм САУ K9 с длиной ствола 52 калибра может вести стрельбу очередью из 3 выстрелов менее чем за 15 сек., а при длительной стрельбе обеспечивает темп стрельбы от 6 до 8 выстрелов в минуту. Оснащенная беспилотной автоматической башней модернизированная версия K9A2 имеет скорострельность от 9 до 10 выстрелов в минуту.