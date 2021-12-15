Минобороны Австралии подписало контракт на закупку самоходных гаубиц K-9 "Тандер"

ЦАМТО, 14 декабря. Южнокорейская компания Hanwha Defense 13 декабря объявила о подписании с Минобороны Австралии контракта на поставку 155-мм самоходных гаубиц K-9 "Тандер", а также сопутствующей техники и оборудования.

Сделка, стоимость которой оценивается в 1 млрд. австр. долл. (720 млн. долл. США), была заключена Группой по приобретениям и поддержанию оборонного потенциала (CASG) МО Австралии и Hanwha Defense Australia. Контракт предусматривает поставку 30 самоходных гаубиц K-9, которые в Австралии получат обозначение AS9 "Хантсмен" (Huntsman), 15 бронированных транспортно-заряжающих машин K10 (получат обозначение AS10), РЛС артиллерийской разведки и вспомогательных систем.

Как заявлено, производство гаубиц будет осуществляться по лицензии на предприятии, строительство которого начнется во втором квартале 2022 года в Джилонге (шт.Виктория, Австралия).

Предполагается, что производство начнется в конце 2024 года. Hanwha планирует завершить поставку гаубиц заказчику к 2027 году. По словам представителя компании, это самый крупный экспортный контракт на поставку артиллерийских систем с точки зрения стоимости.

Таким образом, Австралия стала седьмой страной мира, закупившей гаубицы южнокорейского производства. Ранее Южная Корея экспортировала в общей сложности около 600 СГ K-9 в Турцию, Польшу, Индию, Норвегию, Финляндию и Эстонию.

Соглашение на поставку СГ K-9 заключено по итогам состоявшихся в Канберре переговоров президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. На мероприятии присутствовали другие официальные лица и приглашенные, в том числе генеральный директор Hanwha Defense Сон Дже-Иль и глава Hanwha Defense Australia Ричард Джо.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2020 года правительство Австралии поручило командованию Сухопутных войск приступить к приобретению дополнительного полка самоходных гаубиц и машин поддержки в рамках "Планируемой структуры вооруженных сил 2020" (2020 Force Structure Plan). Стоимость закупки была предварительно оценена в сумму от 900 млн. до 1,3 млрд. австр. долл. (658-950 млн. долл. США).

В сентябре 2020 года Hanwha была названа предпочтительным претендентом на победу в тендере на закупку самоходных гаубиц в рамках первого этапа проекта LAND 8116. Ожидается, что реализация 2-го этапа проекта, предусматривающего покупку дополнительных СГ, начнется в конце 2020-х гг., что обеспечит ВС Австралии расширенные возможности огневой поддержки. 3-й этап проекта LAND 8116 запланирован на середину 2030-х гг. Он позволит, используя новые технологии, провести модернизацию систем вооружения в середине срока эксплуатации. Ориентировочная стоимость второго и третьего этапа оценивается в 1,5-2,3 и 2,1-3,2 млрд. австр. долл.

155/52-мм СГ K-9 оснащена двигателем MTU MT881 Ka-500 V8 мощностью 1000 л.с. и развивает максимальную скорость 67 км/ч, запас хода по топливу – 360 км, возимый боекомплект – 48 выстрелов. Расчет установки – 4-5 человек. СГ способна в течение 15 сек. произвести 3 выстрела. При этом в режиме ведения огня MRSI все три боеприпаса поразят цель одновременно. Дальность стрельбы СГ – 8-40 км. Австралийские AS9 будут оборудованы АСУ C4 разработки компании Kongsberg Defence Australia (KDA), дополнительной броней и усиленной подвеской.

Транспортно-заряжающая машина K10 представляет собой в значительной степени роботизированную систему, выполненную на том же шасси, что и СГ K-9. Она позволяет транспортировать 104 выстрела для пополнения боекомплекта гаубицы.

Компания Hanwha Defense Australia также участвует с БМП AS21 "Редбак" в тендере на поставку СВ Австралии в рамках проекта Land-400 Phase-3 боевых бронированных машин, предназначенных для замены бронетранспортеров M-113AS4.