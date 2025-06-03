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Конкурс "Воздушные рубежи - 2018" завершился под Астраханью

25.06.2018 ТАСС 301 0
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РЛМ-Д 55Ж6М "Небо-М"
Радиолокационный модуль дециметрового диапазона волн РЛМ-Д комплекса 55Ж6М "Небо-М".
Источник: http://vitalykuzmin.net/

В соревнованиях принимали участие 20 команд и более 200 военнослужащих

ПОЛИГОН АШУЛУК /Астраханская область/, 23 июня. /ТАСС/. Всероссийский этап конкурса "Воздушные рубежи - 2018" завершился под Астраханью, сообщил журналистам начальник радиотехнических войск (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС) генерал-майор Андрей Кобан.

"По итогом конкурса первое место на радиолокационной станции "Небо-М" занял боевой расчет объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. В номинации РЛС "Подлет" и "Каста 2-2" первое место заняли боевые расчеты Астраханского центра боевой подготовки и боевого применения ВКС", - перечислил он.

В соревнованиях принимали участие 20 команд и более 200 военнослужащих, представляющих подразделения ВКС, Военно-морского флота, военных округов, а также высших учебных заведений противовоздушной обороны на радиолокационных станциях "Небо-М", "Каста 2-2" и "Подлет".

"Во всеармейском этапе активно участвовали курсанты Ярославского высшего училища ПВО и академии Воздушно-космической обороны им. Г. К. Жукова из Твери, которые приобрели неоценимый опыт в личной подготовке", - отметил Кобан.

Роль условного противника для конкурсантов выполняли экипажи истребителей МиГ-29СМТ и вертолетов Ми-8, которые выполняли противоракетные маневры, полеты на малых и предельно малых высотах, а также в плотных строевых порядках, чтобы максимально усложнить обнаружение всех целей.

"Все вооружение, несмотря на жаркие климатические условия Астраханской области, показало себя с положительной стороны. Все его заявленные характеристики подтверждены", - добавил Кобан.
23.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Каста-2
Ми-8
МиГ-29СМТ
Небо РЛК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения

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