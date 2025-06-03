Военно-воздушная академия в Воронеже выпустила свыше 1,4 тыс. офицеров в 2018 году



Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

Источник: школа-40.рф Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.Источник: школа-40.рф

В Минобороны РФ уточнили, что в прошлом году из академии выпустились порядка 600 человек

ВОРОНЕЖ, 23 июня. /ТАСС/. Более 1,4 тыс. молодых офицеров стали выпускниками Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в Воронеже в этом году. Как сообщил журналистам в субботу заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов, этот выпуск является уникальным по численности.

"В этом году выпуск уникальный - более 1,4 тыс. человек. Мы на сегодняшний день распределили всех выпускников по своим специальностям. Комиссия по оценке знаний еще раз подтвердила, что, несмотря на увеличение численности курсантов, мы не потеряли процентное соотношение по количеству медалистов и краснодипломников", - сказал он.

В Минобороны РФ уточнили, что в прошлом году из академии выпустились порядка 600 человек.

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС России Виктор Бондарев отметил, что конкурс в академии по некоторым специальностям достиг 18 человек на место. "В среднем мы считаем 4-5 человек на место. Это огромная работа руководства академии и Минобороны. Честь ей и хвала, Родина должна быть защищена", - подчеркнул он.

По словам Бондарева, военное образование в России настолько хорошо выстроено, что требует сегодня лишь каких-то уточнений и дополнений в вопросах патриотического воспитания молодежи и офицерских кадров.

Офицеры-слушатели Военно-воздушной академии успешно завершили обучение по 13 специальностям и специализациям высшей военной оперативно-тактической подготовки, молодые лейтенанты - по 25 военным специальностям полной военно- специальной подготовки и адъюнкты - по 13 научным специальностям. Торжественная церемония вручения дипломов прошла на площади Ленина в Воронеже.